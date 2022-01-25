CHP'lilerin yalanladığı skandalı Balıkçı Kahraman tasdikledi! İmamoğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott'u ağırladı
Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki kar çilesinin yaşandığı esnada, şehrin en lüks restoranlarından birisi olan Balıkçı Kahraman'da İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott ile görüştüğü ortaya çıktı. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, söz konusu skandalı örtbas etmek için fotoğrafın yaz aylarında çekildiğini iddia etti fakat fotoğraflarda Dominick Chilcott'un palto giymesi, Jane Lady Chilcott'un üstünde kürk bulunması ve İmamoğlu'nun yelek ve ceketi yalanı çok geçmeden ortaya çıkardı. İnfial uyandıran olaya ilişkin lüks restoranın sahibi Kahraman Altun, İmamoğlu'nun İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott'u ağırladığını tasdikledi.
İstanbullu dün karlı yollarda zor anlar yaşarken yolların yeterince tuzlanmaması nedeniyle özellikle Avrupa Yakası'nda yollar kilitlenirken vatandaşlar saatlerce araçlarında mağdur kalmıştı.
İMAMOĞLU VE İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ LÜKS RESTORANTTA
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının on binlerce vatandaşı yollarda mahsur bıraktığı sırada Sarıyer'in en lüks restoranlarından olan Balıkçı Kahraman'da çekilen fotoğraflarına çok sert tepkiler gelmişti.
Görüntülerdeki diğer misafirlerin İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile eşi Jane Lady Chilcott olduğu ortaya çıktı.
BARIŞ YARKADAŞ FOTOĞRAFIN YAZ AYLARINDA ÇEKİLDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ
CHP eski vekili Barış Yarkadaş görüntüleri inkar ederek, "Hiç utanma kalmadı! Yaz aylarında çekildiği her halinden belli olan bir fotoğrafı paylaşıyor ve "İmamoğlu kar yağarken restoranda keyf çatıyordu" diye yazıyorlar. Restoran sahibi "Kar var diye erken kapattık" diyor, yine de yalana devam ediyorlar. İşimiz gerçekten zor…" sözlerini sarf etti.
O fotoğraflarda İmamoğlu'nun yanındakilerin kimlikleri belli oldu. Balıkçı Kahraman'ın sahibi Kahraman Altun, 24 Ocak 2022'de İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott ile yemek yediğini, fotoğrafın 1 ay öncesine ait olmadığını teyit etti.
İşte Kahraman Altun'un İmamoğlu ve İngiliz Büyükelçi Chilcott'u ifşa eden açıklaması:
İMAMOĞLU'NDAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
İmamoğlu ile Chilcott 45 gün önce de bir araya gelmişti. Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott'u 07 Aralık 2021 Saraçhane'de ağırlıyan CHP'li İBB Başkanı, "İstanbul'un herkes için adil, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonundan bahsetmekten memnuniyet duydum. Olası iş birliği yolları hakkında fikir alışverişimizden keyif aldım" şeklinde konuşmuştu.
CHİLCOTT DA "İŞ BİRLİĞİ" DEDİ
Chilcott da, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tanışmak bir zevkti. COP26 'e katılımı ve iklim değişikliği ile mücadele ve İstanbul'u daha yeşil hale getirmek için nasıl daha fazla iş birliği yapabileceğimiz hakkında verimli bir konuşma yaptık" ifadelerini kullanmıştı.
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