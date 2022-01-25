Öldürülen teröristin sevgilisi olan HDP'li Semra Güzel hakkında flaş karar! Yeni fezleke ayrı değerlendirilecek
HDP'li Semra Güzel'in terörist sevgilisiyle olan fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla hakkında fezleke hazırlandı. Dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçirilirken "terörün finansmanı" olarak yeni bir fezleke daha hazırlandı. HDP'li Güzel'in yeni fezlekesinin ayrı değerlendirileceği kararı alındı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörün finansmanı' suçundan hazırlanan yeni fezlekenin ayrı değerlendirilmesine karar verildi.
HDP'li Semra Güzel hakkında 'terör örgütü üyeliği' ve 'terörünün finansmanı' suçundan hazırlanan ve dün TBMM'ye ulaşan fezleke, Anayasa ve Adalet Komisyonu'na havale edildi. Güzel hakkındaki yeni fezleke hukukçular tarafından incelendi.
Savcılığın ek dosya olarak hazırladığı fezlekenin 'terörün finansmanı' suçu nedeniyle ayrı bir dosya olarak değerlendirildiği ve Hazırlık Komisyonu'na dahil edilmeyeceği belirtildi.
Hazırlık Komisyonu'nun HDP'li vekil hakkında görüştüğü iki fezlekede de 'terör örgütü üyeliği' suçlamaları yer alıyor. Bu iki dosyaya ilişkin yazılı savunma yapması için 28 Ocak'a, sözlü savunma yapması için de 31 Ocak'a kadar süre verilen Güzel'in şu ana kadar yazılı savunma yapmadığı, sözlü savunma için de bir bildirimde bulunmadığı öğrenildi. Komisyon, Güzel hakkındaki raporunu 31 Ocak'tan sonra hazırlayacak.
FEZLEKE TBMM'DE
Dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hakkında hazırlık komisyonu kurulan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, "teröre finansman" sağladığı gerekçesiyle yeni bir fezleke TBMM'ye ulaştı.
HDP'Lİ GÜZEL İÇİN KOMİSYON KURULMUŞTU
PKK'lı bir teröristle fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması süreci, Hazırlık Komisyonu oluşturulmasıyla başladı. TBMM Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, içtüzüğe göre Hazırlık Komisyonu'na 1 ay içinde raporunu sunmasının önerildiğini anımsattı. Bozdağ, Güzel'in de savunma hakkının olduğunu belirterek, "Öyle umuyorum ki Komisyon 1,5- 2 ay içinde kararını kamuoyuna açıklayacak" dedi.
TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırmak için hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verdi.
TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, "HDP Diyabır Milletvekili Semra Güzel hakkında iki ayrı fezleke müzakere edildi. Bir hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi. 5 üye partilerin TBMM'deki üye sayısına göre belirlendi. 3 üye AK Parti'den, CHP ve HDP'den ise birer üye belirlendi." dedi.
Bozdağ, "Hazırlık Komisyonu bugün ilk toplantısını gercekleştirecek ve komisyon çalışmaları başlayacak." ifadelerini kullandı.
KARMA KOMİSYON TOPLANDI
AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında bir araya gelen Karma Komisyon, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP'li Güzel hakkındaki iki Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele aldı. Bozdağ, HDP'li Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen yasama dokunulmazlığı dosyası ve eklerini görüşeceklerini söyledi.
Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması sürecine ilişkin mevzuatı aktaran Bozdağ, "Bugün yalnızca Hazırlık Komisyonu kurulması konusunu ele alarak Hazırlık Komisyonu kuracağız. Takdir komisyonumuzun saygın üyelerine aittir." dedi.
Karma Komisyon Başkanı olarak öneride bulunan Bozdağ, "Kovid-19 şartlarını da dikkate alarak bugün yalnızca Hazırlık Komisyonunu kurup müzakereleri Hazırlık Komisyonu raporu geldikten sonra onun üzerinde yapalım. Hazırlık Komisyonu'na yazışma yetkisi vereceğiz. Dosyaya yeni bilgi, belge ve ekler gelebilir. Onları da gördükten sonra komisyonumuz detaylı değerlendirmeleri rapor üzerinde yaparsa hem sıhhatli hem doğru hem de daha hızlı karar almış olabiliriz." ifadesini kullandı.
Bekir Bozdağ, dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesinin gizlilik esasına riayet edilerek yapıldığını, fezlekeleri okutacağını ve dokunulmazlık dosyası üzerinde müzakerelerin yapılacağını belirterek, yazılı ve görsel basını salonun dışına davet etti.
Karma Komisyon toplantısı, basına kapalı gerçekleşti.
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