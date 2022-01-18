Son dakika: HDP’li Semra Güzel’in teröristle fotoğrafları HDP’nin kapatma davasına ek delil oldu! Başsavcılık Yargıtay’a gönderdi

SEMRA GÜZEL İLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR VE BELGELER VAR

Klasörlerde, Adıyaman kırsalında öldürülen terörist Volkan Bora ile birlikte fotoğrafı ortaya çıkan Semra Güzel ile ilgili fotoğraflar, belgeler ve ifadeler yer alıyor. Ayrıca eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım ile ilgili ifadeler ve belgelerde klasörde bulunuyor.