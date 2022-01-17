CHP MYK yarın toplanıyor! CHP, Semra Güzel ile ilgili fezlekeye ne diyecek?

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanıyor. Gündemde teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel’in fezlekesi de var. CHP, Semra Güzel ile ilgili fezlekeye ne diyecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara’dan aktardı.

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