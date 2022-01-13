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İşte HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi! Detaylar belli oldu! Terörün siyasi uzantısı oldukları bir kez daha tescillendi

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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İşte HDP’li Semra Güzel’in fezlekesi! Detaylar belli oldu! Terörün siyasi uzantısı oldukları bir kez daha tescillendi

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'Terör örgütü üyeliği' suçundan hazırlanan fezlekeye ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanıp bakanlığa gönderilen fezlekede Güzel'in bir başka fotoğrafta örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ve sözde örgüt bayrağının önünde çadır içerisinde çektirdiği fotoğrafları da yer aldı.

Fezlekede Güzel'in örgüt hiyerarşisi içerisinde olmadan örgütün kamplarına gidip barınabilmesinin, örgüte ait sözde askeri kıyafeti giymesinin, sözde şehitliğe gitmesinin, örgüt mensuplarıyla futbol oynamasının mümkün olmadığı, aksi durumun hayatın olağan akışına aykırı olacağı belirtildi.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU İŞLENMİŞTİR"
Güzel'in silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu işlediğinin belirtildiği fezlekede dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunuldu.

VOLKAN BORA'NIN CEP TELEFONUNDAN ÇIKTI
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Güzel hakkında fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e gönderildi. Güzel hakkındaki dokunulmazlık dosyası Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na gitti.

PKK'NIN NOT DEFTERİNDE CEP TELEFONU NUMARASI ÇIKTI
Fezlekenin detaylarında, Güzel'in üzerine kayıtlı cep telefonu hattının ölü olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensupları üzerinde bulunan not defterinde yazılı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Ele geçirilen örgüt mensuplarının dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemede PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olan ve 2017'de Adıyaman'da öldürülen Melati Zülfikar kod adlı Volkan Bora ile Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında, örgüt üyelerinin giymiş olduğu kamuflajla çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu aktarıldı.

ÖCALAN VE PKK PAÇAVRASI İLE FOTOĞRAF
Dijital materyallerde Güzel'in, PKK'lı teröristlerin barındığı çadırda Volkan Bora ile sarılarak çekildikleri fotoğrafları olduğu tespit edilirken, çadırda örgütün dağ kadrosunun giymiş olduğu sözde resmi kıyafeti ve örgütün sözde bayrağı ile AK 47 model silahların yerde ve duvarda asılı bulunduğu halde fotoğrafları olduğu da belirlendi.

Bir başka fotoğrafta ise Güzel'in sözde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt bayrağının önünde çadır içerisinde fotoğrafı olduğu da ortaya çıktığı ifade edildi.

PKK'LILARLA FUTBOL FOTOĞRAFI
Semra Güzel'e ait fotoğraflarda örgüt üyeleri ile birlikte futbol oynadığına ilişkin fotoğraflar da yer alırken, etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile kimliği tespit edilemeyen üçüncü bir kişi ile birlikte fotoğraflarının olduğu da aktarıldı.

Fezlekede, Güzel'in örgüt hiyerarşisi içerisinde olmadan örgütün kamplarına gidip barınabilmesinin, örgüte ait sözde askeri kıyafeti giymesinin, sözde şehitliğe gitmesinin, örgüt mensuplarıyla futbol oynamasının mümkün olmadığı, aksi durumun hayatın olağan akışına aykırı olacağı, bu nedenle silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu işlediği gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği ifade edildi.

SEMRA GÜZEL&NBSP;HAKKINDAKİ TEPKİ SOSYAL MEDYAYA VE SOKAĞA DA YANSIDI
Vatandaşlar konuyla ilgili on binlerce yorum yazarken meclis çatısı altında böyle bir ismin barınmaması gerektiği konusunda hemfikir oldular. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM'de böyle bir ismin milletvekili sıfatıyla olamayacağının altını çizmiş, konuyla ilgili hızla adım atılması gerektiğini belirtmişlerdi.

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