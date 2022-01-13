İşte HDP’li Semra Güzel’in fezlekesi! Detaylar belli oldu! Terörün siyasi uzantısı oldukları bir kez daha tescillendi

ÖCALAN VE PKK PAÇAVRASI İLE FOTOĞRAF

Dijital materyallerde Güzel'in, PKK'lı teröristlerin barındığı çadırda Volkan Bora ile sarılarak çekildikleri fotoğrafları olduğu tespit edilirken, çadırda örgütün dağ kadrosunun giymiş olduğu sözde resmi kıyafeti ve örgütün sözde bayrağı ile AK 47 model silahların yerde ve duvarda asılı bulunduğu halde fotoğrafları olduğu da belirlendi.

Bir başka fotoğrafta ise Güzel'in sözde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt bayrağının önünde çadır içerisinde fotoğrafı olduğu da ortaya çıktığı ifade edildi.