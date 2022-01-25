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Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi 2022: Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? 4. dönem Nescafe çekiliş...

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Giriş Tarihi: 25.01.2022
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Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi 2022: Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? 4. dönem Nescafe çekiliş...

Nescafe çekiliş sonuçları isim listesi 2022: Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4. dönem Nescafe sonuçları ile kazananların isim listesi açıklanacak. Bilindiği üzere; ilk 3 dönem kazananları belli olmuştu. Çekilişe katılanlar gözlerini sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? 4. dönem Nescafe çekiliş...

Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları için araştırmalar son saatlerin en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çekilişin ilk 3 dönem kazananlarının açıklanmasının ardından sıra 4.dönem talihlilerinin isim listesine geldi. Kazananların isimleri liste halinde açıklanacak. İşte, Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır? 4. dönem Nescafe çekiliş...

NESCAFE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Nescafe çekilişi 28.01.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

ÖDÜL OLARAK NE VERİLİYOR?

Kampanyada, her aylık dönem için 1 kişi BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 50 kişi Apple iPhone 12 64 GB Cep Telefonu ve 50 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu ikramiyesi kazanacaktır. Toplamda 4 aylık dönemde 4 adet BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 200 adet Apple Iphone 12 64GB cep telefonu ve 200 adet Apple Airpods ve şarj kutusu verilecektir. Model Otomobil ikramiyesi kazanacaktır.

NESCAFE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Nescafe çekilişi 28.01.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kazanan talihliler 04.02.2022 tarihlerinde duyurulacaktır.

Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Nestlé ve U2 sorumlu tutulamaz.

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Promosyonlu Nescafé 3ü1 Arada Orijinal, Nescafé 3ü1 Arada Extra, Nescafé 3ü1 Arada Sütlü Köpüklü veya Nescafé 2si1 Arada ürünlerinin ambalajında yer alan katılım şifresini isim, soyisim gibi detaylarla belirlenen telefon numarasına eksiksiz gönderen vatandaşlar kampanyaya katılım sağlıyor.

ÇEKİLİŞE NASIL KATILIRIM?

Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelinde promosyonlu Nescafe 3ü1 Arada ürünlerinin ambalajı içerisindeki katılım şifresini, ad-soyad, adres bilgileri ile birlikte 7574'e eksiksiz bir SMS göndererek, www.nescafe.com.tr(ücretsiz) adresindeki veya Nescafé 3ü1 Arada NE'APP mobil uygulamasındaki formu eksiksiz doldurarak kampanyaya katılım sağlanabiliyor.

NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Nescafe çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş 4 ayrı tarihte gerçekleşecek.

Kazanan isimler belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır. Detayları kurumun resmi sitesi üzerinden takip edebilirsiniz...

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