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HDP’li Semra Güzel terör kampında! Yeni fotoğraf: Teröristlerle futbol oynamış!

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Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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HDP’li Semra Güzel terör kampında! Yeni fotoğraf: Teröristlerle futbol oynamış!

HDP'li Semra Güzel, PKK kampında adeta eğitime alınmış. Yeni fotoğraflarda HDP'li Güzel, PKK kampında eczacılık yapıyor, teröristlerle futbol oynuyor.

PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan çıkan fotoğraflar gündemi bir anda değiştirdi.

O fotoğraflarda Bora'nın, HDP Milletvekili Semra Güzel ile birlikte birçok poz verdiği tespit edildi.

Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlendi.

Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristlerden oluşan parlamento, demokratik bir parlamento olamaz." ifadelerini kullandı. HDP'li Güzel'in terör kampında eczacılık yaptığı ve teröristlerle futbol oynadığı kameralara böyle yansıdı.

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