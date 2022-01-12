HDP’li Semra Güzel terör kampında! Yeni fotoğraf: Teröristlerle futbol oynamış!

Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristlerden oluşan parlamento, demokratik bir parlamento olamaz." ifadelerini kullandı. HDP'li Güzel'in terör kampında eczacılık yaptığı ve teröristlerle futbol oynadığı kameralara böyle yansıdı.

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