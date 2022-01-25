İBB kusurunu böyle örttü! "Ani bastıran kara yakalandık"

İMAMOĞLU KENDİ YAPTIĞI UYARIYI BİLE DİKKATE ALMAMIŞ

Tedbir çalışmalarında başarısız olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi yaptığı uyarıları unutarak 'ani kar' bahanesinin arkasına saklandı. İstanbul kara teslim olurken, İmamoğlu, "Bu sorunun temeli, gerçekten yoğun bir kar yağışının olması, ani bastıran ve hızlı yığılan bir fırtınalı kar yağışının etkisi diyebiliriz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu açıklaması ise 'kendi uyarılarını unuttu' yorumlarını da beraberinde getirdi.

VATANDAŞLARI 'ANİ KAR YAĞIŞINA' KARŞI UYARAN İMAMOĞLU, 'ANİ KARA' YAKALANMIŞ

İmamoğlu geçen gün yaptığı açıklamada vatandaşları ani kar yağışına karşı uyarmış ve "Meteorolojinin uyarılarına göre her an baskın yağışlar bizimle olacak. Vatandaşlarımıza olan uyarımız devam etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.