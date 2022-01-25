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İBB kusurunu böyle örttü! "Ani bastıran kara yakalandık"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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İBB kusurunu böyle örttü! Ani bastıran kara yakalandık

İstanbul tarihe geçecek bir kar sınavına girdi. CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise bu sınavdan sınıfta kaldı. Vatandaşa hizmet sunamayan İBB, günlerdir yapılan “İZLANDAR KARI GELİYOR” uyarılarına aldırış etmedi. Ekrem İmamoğlu da günler önce yaptığı açıklamada vatandaşları “ani kar” yağışına karşı uyarmıştı. Ancak İmamoğlu bu açıklamasının ardından önlem almak yerine İstanbul'u kara teslim etti. Yoğun kar yağışının altında kentte birçok sıkıntı yaşanırken, İBB Başkanı yağışın aniden bastırdığını söyleyerek kusurunu örtmeye çalıştı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde görülen kar yağışları hafta sonu İstanbul'da da etkisini göstermeye başlamıştı.

Meteoroloji uzmanları yaptıkları her açıklamada İstanbul'a uyarılarda bulunurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçen gün yaptığı açıklamada vatandaşları 'ani bastıracak' olan kar yağışına karşı uyarmıştı.

BİNLERCE VATANDAŞ KARDA MAHSUR KALDI

Vatandaşları uyaran İBB, ani kar yağışına kendisini yakalandı. Yapılan uyarılara ve vatandaşları kendilerinin uyarmasına rağmen kent genelinde alınmayan önlemler megakenti esir aldı. Kent genelinde birçok yol ulaşıma kapanırken, binlerce vatandaş karda mahsur kaldı.

İMAMOĞLU KENDİ YAPTIĞI UYARIYI BİLE DİKKATE ALMAMIŞ

Tedbir çalışmalarında başarısız olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi yaptığı uyarıları unutarak 'ani kar' bahanesinin arkasına saklandı. İstanbul kara teslim olurken, İmamoğlu, "Bu sorunun temeli, gerçekten yoğun bir kar yağışının olması, ani bastıran ve hızlı yığılan bir fırtınalı kar yağışının etkisi diyebiliriz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu açıklaması ise 'kendi uyarılarını unuttu' yorumlarını da beraberinde getirdi.

VATANDAŞLARI 'ANİ KAR YAĞIŞINA' KARŞI UYARAN İMAMOĞLU, 'ANİ KARA' YAKALANMIŞ

İmamoğlu geçen gün yaptığı açıklamada vatandaşları ani kar yağışına karşı uyarmış ve "Meteorolojinin uyarılarına göre her an baskın yağışlar bizimle olacak. Vatandaşlarımıza olan uyarımız devam etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

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