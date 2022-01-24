Kar lastiği olmayan İETT yolda kaldı! Yardıma vatandaş koştu

Birkaç kişi daha geldi burada trafikte kalanlardan. Yardımcı olmaya çalışıyoruz biz de. Aracı biraz kenara doğru aldık. Bir şerit şu an geçiyor ama yerler bildiğiniz buz. Ayakta bile durmakta güçlük çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yardımcı olan bir başka vatandaş Muzaffer Eser ise "Biz TEM yoluna girecektik arkadaşımla beraber. 500T aracın yolda kaldığını gördük. İndik, yardımcı olmak istedik. Araç kaydığı için arkada da çok fazla trafik oluştu.