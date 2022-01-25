Dış politikada yeni dönem! Hangi ülke ile neler yapılacak? Ne tür adımlar atılacak?
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının yaptığı toplantılarda dış politika konuları tüm detayları ile masaya yatırıldı ve yeni bir sürecin başlatılması kararı alındı. Yapılan çalışmalarda hangi ülke ile neler yapılacağı, ne tür adımlar atılabileceğine ilişkin alternatifli yol haritaları hazırlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye dış politikada yeni bir dönem başlattı. "Barış, istikrar ve güvenlik diplomasisi" olarak çerçevesi çizilebilecek yeni dönemde yapılacaklar adım adım planlandı. Bu adımlar tek tek hayata geçirilmeye başlandı.
ÇALIŞMA EKİBİ OLUŞTURULDU
Geçen aylarda Başkan Erdoğan ve kurmaylarının yaptığı toplantılarda dış politika konuları tüm detayları ile masaya yatırıldı ve yeni bir sürecin başlatılması kararı alındı. Bu süreçte neler yapılacağına ilişkin çalışma grupları oluşturuldu. Yapılan çalışmalarda hangi ülke ile neler yapılacağı, ne tür adımlar atılabileceğine ilişkin alternatifli yol haritaları hazırlandı. Öncelikli olarak ilişkilerin geliştirilmesi için 4 hedef belirlendi. Bunlar Ermenistan, İsrail, ABD ve Körfez ülkeleri olarak sıralandı. Yeni dış politika döneminin ilk adımlarından biri azınlıklar ile yapılan toplantılar oldu. Bunu diğerleri izledi. Öncelikli olarak KKTC konusunda net bir tavır ortaya konuldu. KKTC'de yaşanan sorunlarla ilgili toplantı yapıldı. Türkiye'nin tezlerinin dışına çıkmamaları konusunda yönetim uyarıldı.
Diğer ülkelerle ilişkilerde planlananlar ise şöyle:
ERMENİSTAN
Ermenistan ile başlayan yumuşama süreci hızla devam edecek. Karşılıklı uçak seferleri başlatıldı. Van başta olmak üzere sınıra yakın illerin Ermeniler açısından turistik birer bölgeye dönüştürülmesi hedefleniyor. Hem ilişkilerin daha ısınması hem de turistik amaçlı olarak Ermeniler açısından önemli olan bazı köprüler başta olmak üzere tarihi yapıların restore edilmesi gibi konular üzerinde de duruluyor... Diasporanın baskısını kaldırmak için özellikle ticaret üzerinden kapı açılacak.
İSRAİL
İlişkilerin geliştirilmesi için ilk adım, iki İsrailli turistin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evininin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle tutuklanmasının ardından serbest bırakılması ile atıldı. İki ülkenin liderleri arasında yapılan telefon görüşmesi buzların erimeye başlamasına neden oldu. Bundan sonraki süreçteki en önemli politika iki ülkenin karşılıklı olarak kullanılan dile dikkat etmesi olacak. Önce dil, sonra da ilişkilerin yumuşatılması düşünülüyor. Önümüzdeki dönemde iki ülkenin büyükelçiliklerini karşılıklı olarak açması bekleniyor. Bu kapsamda Türkiye ve İsrail'in büyükelçi olarak göndermeyi düşündükleri isimleri belirleyip karşılıklı olarak paylaştıkları öğrenildi. Daha sonra iki ülke liderlerinin bir araya gelmesi bekleniyor.
LİBYA
Libya'da Türkiye kendine yakın isimlerin seçimi kazanmasına dönük çalışmalar yapıyor. Bu amaçla aşiretlerle görüşülüyor. Mısır'la ilişkilerin iyileştirilmesi ve bölgede denge kurulması da yeni dönemin hedefleri arasında.
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