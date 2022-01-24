CHP'li İBB kar ile mücadelede sınıfta kaldı! Vatandaş "Ekrem İmamoğlu istifa" dedi
CHP’li İBB kar ile mücadelede sınıfta kaldı. Kuvvetli kar sonucu yollar tıkandı, vatandaşlar evinde ulaşamadı. Vatandaşı kaderine terk eden Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepkiler büyüyor. A Haber İstanbul’un pek çok noktasında yoğun kar yağışı sonrası ortaya çıkan tabloyu gözler önüne serdi. A Haber İstihbarat Şefi ramazan Almaçayır son durumu aktardı. Öte yandan İstanbulluların maruz kaldığı bu çileye tepkiler de çığ gibi büyüyor. Vatandaşlar sosyal medyada "#imamoğluistifa" etiketiyle tepki göstererek İBB yönetimini göreve çağırdı. İşte kilit olan trafik sonucu yolda kalan araçlar ve vatandaşlar…
Meteoroloji İstanbul için şiddetli kar yağışı uyarısında bulundu. İstanbul yoğun kar yağışının etkisi altındayken en büyük darbeyi de CHP'li İBB'den yedi. Vatandaşlar Belediye Başkanı İmamoğlu'na isyan bayrağı açtı.
Karın temizlenmediği yollarda otobüsler ilerleyemedi, metrobüs yolda kaldı.
VATANDAŞ ŞOKE OLDU! İBB NEREDE?
Ortaya çıkan tablo ise içler acısıydı. Vatandaşlar metroyu kullanmak istedi ancak metro istasyonlarında çok büyük izdiham yaşandı.
Bazı vatandaşlar, evlerine kar altında yürüyerek gitti. Metro ve tramvaylarda uzun kuyruklar oluştu.
İMAMAMOĞLU SINIFTA KALDI!
CHP'li İBB kar ile mücadelede sınıfta kaldı. Kuvvetli kar sonucu yollar tıkandı, vatandaşlar evinde ulaşamadı.
Vatandaşı kaderine terk eden Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler büyüyor.
A HABER CANLI YAYINDA GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber İstanbul'un pek çok noktasında yoğun kar yağışı sonrası ortaya çıkan tabloyu gözler önüne serdi.
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır son durumu İkitelli'den aktardı.
İşte kilit olan trafik sonucu yolda kalan araçlar ve vatandaşlar…
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