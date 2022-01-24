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CHP'li İBB kar yağışında da sınıfta kaldı! Tuz yok buz var...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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CHP’li İBB kar yağışında da sınıfta kaldı! Tuz yok buz var...

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki iBB bir kez daha sınıfta kaldı. Kar yağışı ile mücadelede gerekli önlemleri almayan İBB, vatandaşları yarı yolda bıraktı. İETT otobüsleri, kar küreme araçları karlı ve buzlu yolda hareket edemedi. Vatandaşlar ise özel araçlarıyla zorlu anlar yaşadılar.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. CHP'li İBB'nin müdahale etmekte geç kaldığı yollarda sürücüler direksiyon hakimiyetini sağlamakta güçlük çekti ve rampaları çıkamayan bazı araçlar kaydı.Akşam saatlerinde artan yağış ile birlikte birçok sürücü yolda kalırken alınmayan önlemler İstanbullulara zor anlar yaşattı.

Esenyurt'ta vatandaşlar kar nedeniyle ilerleyemeyen İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı.

O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İETT OTOBÜSÜ YOLCULARINI İNDİRDİ

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir İETT otobüsü kar yağışı nedeniyle seferini durdururken yolcular inip yürümek zorunda kaldı.

Alınan bilgiye göre, 36T Taksim Cebeci hattındaki İETT otobüsü şoförü, Kasımpaşa yönüne hareket halindeyken gideceği yolun karla kaplı olması nedeniyle Şişhane Durağı'nı geçtikten sonra yolcuları araçtan indirdi.

Otobüsten inen yolcuların yola yürüyerek devam etmek zorunda kaldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

CHP’li İBB kar yağışında da sınıfta kaldı! CHP'Lİ İBB KAR YAĞIŞINDA DA SINIFTA KALDI!

Bazı vatandaşlar, yolun tuzlanmadığını belirterek, yaşanan duruma tepki gösterdi.

ARAÇLAR TERS DÖNMÜŞ YARDIM BEKLİYOR İBB ORTADA YOK!

Kadıköy'de kayıtlara geçen görüntülerde kar nedeniyle kayganlaşan yolda ters dönen araçlar yardım beklerken herhangi bir çalışma yapılmaması dikkatlerden kaçmadı.

YOLDA KALAN ARAÇLARI GÖRMEZDEN GELDİ "AKSAKLIK YAŞANMADI" DEDİ

Hizmet yerine algıya dayalı bir siyaset izleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimi bir kez daha sınıfta kalırken; İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı ve "Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı" ifadelerini kullandığı paylaşım tepkileri de beraberinde getirdi.

CHP'li İBB Başkanı'nın 'aksaklık yaşanmadı' dediği sıralarda yolda kalan, ters dönen araçlar ve gidemeyen otobüsler yetkililerden yardım bekledi.

ALTAYLI ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ: İBB'DEN TALİMAT MI ALDI?

Tüm bunlar yaşanırken Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın "Barbaros Bulvarı'nı keşke biraz tuzlasalar" deyip İBB'yi etiketlediği, daha sonra da sildiği tweet dikkatlerden kaçmadı.

İBB aleyhine yapılan bu paylaşımın Altaylı tarafından daha sonradan silinmesi tepki çekti.



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