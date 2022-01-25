Kara karşı İstanbul’da önlem almayan İBB’nin Sözcüsü Murat Ongun vatandaşları trollükle suçladı
Uzmanlar tarafından günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen megakent İstanbul kara önlemsiz yakalandı. Kentin birçok bölgesinde trafik dururken, binlerce vatandaş yollarda mahsur kaldı. Bazı vatandaşların araçlarını terk edip yürüyerek evlerine ulaşmaya çalışırken, İstanbul’u kara teslim eden İBB’nin Sözcüsü Murat Ongun karda mağdur olan vatandaşların sıcak evlerinde oturduğunu iddia etti ve onları trollükle suçladı. Ongun’un bu paylaşımına ise tepki yağdı.
Son haftalarda Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar yağışları etkili olmuştur. Uzman isimler yaptıkları açıklamalarda soğuk hava dalgasının hafta sonu İstanbul'a geleceği ve kar yağışlarının etkili olacağı yönünde uyarılarda bulunmuştu.
Her açıklamalarında kara karşı önlemlerini aldıklarını belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün etkisini ciddi şekilde gösteren kar yağışına karşı İstanbul'u teslim etti.
KARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR HALA EVLERİNE GİTMEYE ÇALIŞIYOR
Yağışların ardından otobüsler yollarda kalırken, metrobüs seferlerinde de aksamalar oldu. Evlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar önlemsizlik nedeniyle dışarıda mahsur kaldı ve kilometrelerce uzaklıktaki evlerine yürüdü. Hala dışarıda bulunan binlerce vatandaş mahsur kaldıkları bölgelerden evlerine gitmek için yoğun çaba harcıyor.
KARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI TROLLÜKLE SUÇLADI
Kent genelinde trafik durma noktasına gelirken, bazı vatandaşlar ise araçlarını yollarda bırakıyor ve yürümeyi tercih ediyor. Önlemlerin alınmadığı İstanbul olumsuz hava koşullarına teslim olurken, İBB'nin Sözcüsü Murat Ongun ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile karda evlerine ulaşmak için adeta savaş veren vatandaşları trollükle suçladı.
MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR SICAK EVLERİNDE OTURUYORMUŞ
Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir.Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı." ifadelerine yer verdi.
"TUZUN OLMADIĞI İDDİASI TAMAMEN TROL UYGULAMASIDIR"
Ongun yaptığı bir başka paylaşımda ise, "Kar yağışının ilk gününden bu yana Karayolları Ekipleri ve ilçe belediyeleri ile paylaşılanlar da dahil olmak üzere toplam 41670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanılmıştır. İBB depolarında 150 bin ton daha tuz mevcuttur. Tuzun olmadığı iddiası tamamen bir trol uydurmasıdır." dedi.
"BİNLERCE ARAÇ AYNI MAĞDURİYETİ YAŞIYOR, DONMA TEHLİKEMİZ OLUŞACAK"
Ongun'un bu skandal paylaşımlarına ise tepki yorumları yağdı. Yorum yapanlardan biri de Gazeteci Hamza Hamzaoğlu'ydu. Yolda mahsur kalan vatandaşlardan biri olan Hamzoğlu, "Murat bey, Küçükçemece'den sonra trafik durdu. Tam 5 saattir aracın için de kımıldamadan oturuyorum. E-5'in ortasındayız. Aracı da bırakıp gidemiyoruz. Binlerce araç aynı mağduriyeti yaşıyor. Donma tehlikemiz ve yemek su ihtiyacı oluşucak. Lütfen bizi bu çileden kurtarın." ifadelerine yer verdi.
Ongun'a gelen tepki paylaşımlarından bazıları da şu şekilde:
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