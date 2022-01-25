Kara karşı İstanbul’da önlem almayan İBB’nin Sözcüsü Murat Ongun vatandaşları trollükle suçladı

"TUZUN OLMADIĞI İDDİASI TAMAMEN TROL UYGULAMASIDIR"

Ongun yaptığı bir başka paylaşımda ise, "Kar yağışının ilk gününden bu yana Karayolları Ekipleri ve ilçe belediyeleri ile paylaşılanlar da dahil olmak üzere toplam 41670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanılmıştır. İBB depolarında 150 bin ton daha tuz mevcuttur. Tuzun olmadığı iddiası tamamen bir trol uydurmasıdır." dedi.