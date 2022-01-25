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İBB kusurunu böyle örttü! "Ani bastıran kara yakalandık"

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Giriş: 25.01.2022 04:08
Güncelleme:25.01.2022 04:10
İstanbul tarihe geçecek bir kar sınavına girdi. CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise bu sınavdan sınıfta kaldı. Vatandaşa hizmet sunamayan İBB, günlerdir yapılan “İZLANDA SOĞUKLARI GELİYOR” uyarılarına aldırış etmedi. Ekrem İmamoğlu da günler önce yaptığı açıklamada vatandaşları “ani kar” yağışına karşı uyarmıştı. Ancak İmamoğlu bu açıklamasının ardından önlem almak yerine İstanbul'u kara teslim etti. Yoğun kar yağışının altında kentte birçok sıkıntı yaşanırken, İBB Başkanı yağışın aniden bastırdığını söyleyerek kusurunu örtmeye çalıştı.
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