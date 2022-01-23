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Son dakika: AK Parti'den nefret siyasetine sert tepki! Sessiz kalanlar nefrete "yatırım" yapanlardır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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Son dakika: AK Parti’den nefret siyasetine sert tepki! Sessiz kalanlar nefrete yatırım yapanlardır

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Sözcü Çelik yaptığı açıklamada, "Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete “yatırım”yapanlardır." ifadelerine yer verdi.

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