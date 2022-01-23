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Son dakika: AK Parti'den nefret siyasetine sert tepki! Ömer Çelik: Destek veren nefrete yatırım yapandır

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Giriş: 23.01.2022 16:19
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a destek verenlere sert tepki gösterdi. Sözcü Çelik yaptığı açıklamada, "Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete “yatırım”yapanlardır." ifadelerine yer verdi.
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