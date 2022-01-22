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Haberler Galeri Sedef Kabaş'tan ters kelepçe tiyatrosu! Hakaret suçunu mağdur edebiyatıyla gölgelemeye çalıştı

Sedef Kabaş'tan ters kelepçe tiyatrosu! Hakaret suçunu mağdur edebiyatıyla gölgelemeye çalıştı

Gazeteci Sedef Kabaş TELE 1 ekranında Başkan Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulundu. Savcılık soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Kabaş işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sedef Kabaş adliyeye girerken ellerine kelepçe takılmadığı hale iki elini arkadan birleştirip "bana ters kelepçe takıldı" algı yaratmaya çalıştı. Yaptığı hakareti böylesi oyunlarla gölgelemeye çalışan Kabaş'ın bu basit numarası kamuoyundan sert tepki aldı.

Giriş Tarihi: 22.01.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022 16:12
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Sedef Kabaş’tan ters kelepçe tiyatrosu! Hakaret suçunu mağdur edebiyatıyla gölgelemeye çalıştı

TELE 1 ekranlarında Uğur Dündar'ın sunduğu 'Demokrasi Arenası' programına konuk olan Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

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Sedef Kabaş’tan ters kelepçe tiyatrosu! Hakaret suçunu mağdur edebiyatıyla gölgelemeye çalıştı

CUMHURBAŞKANINA BÜYÜK HAKARET

Sedef Aktaş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerine yer vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, gece Sarıyer'deki evine giden polis tarafından gözaltına alındı.

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Sedef Kabaş’tan ters kelepçe tiyatrosu! Hakaret suçunu mağdur edebiyatıyla gölgelemeye çalıştı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sedef Kabaş emniyetteki işlemlerinin ardından saat 14.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.

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Sedef Kabaş’tan ters kelepçe tiyatrosu! Hakaret suçunu mağdur edebiyatıyla gölgelemeye çalıştı

ELLERİNDE KELEPÇE VARMIŞ GİBİ GÖSTERDİ
Hastanede sağlık kontrolüne giderken görüntülenen Sedef Aktaş'ın elleri kelepçeliymiş gibi kollarını saklamaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

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Sedef Kabaş’tan ters kelepçe tiyatrosu! Hakaret suçunu mağdur edebiyatıyla gölgelemeye çalıştı