Sedef Kabaş’tan ters kelepçe tiyatrosu! Hakaret suçunu mağdur edebiyatıyla gölgelemeye çalıştı

CUMHURBAŞKANINA BÜYÜK HAKARET

Sedef Aktaş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." ifadelerine yer vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, gece Sarıyer'deki evine giden polis tarafından gözaltına alındı.