Sedef Kabaş’tan ters kelepçe tiyatrosu! Hakaret suçunu mağdur edebiyatıyla gölgelemeye çalıştı

Gazeteci Sedef Kabaş TELE 1 ekranında Başkan Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulundu. Savcılık soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Kabaş işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sedef Kabaş adliyeye girerken ellerine kelepçe takılmadığı hale iki elini arkadan birleştirip "bana ters kelepçe takıldı" algı yaratmaya çalıştı. Yaptığı hakareti böylesi oyunlarla gölgelemeye çalışan Kabaş'ın bu basit numarası kamuoyundan sert tepki aldı.
Giriş Tarihi: 22.01.2022 16:11Güncelleme Tarihi: 22.01.2022 16:12