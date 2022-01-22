Sedef Kabaş hakaret talimatını kimden aldı? CHP neden hakarete sahip çıktı?

Artık bu hakaret söylemleri ve süreci yıpratıcı bir noktaya geldi. Ağza alınmayacak cümleler kullanılıyor ve bunu muhalefet kanadı da yapıyor. Biz bunları esefle karşılıyoruz. Bunlar seçim sonucunda bir şey alamayacaklarını hissettikleri için geçmişte yaptıkları gibi saldırgan tavırlarını sürdürüyorlar.