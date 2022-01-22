İşte Sedef Kabaş’ın muhalif maskesinin altındaki gerçekler! FETÖ sözcülüğü gün gibi ortada

MİT TIR'LARI OPERASYONU VE CAN DÜNDAR'A SAHİP ÇIKTI

Türkiye'yi hedef alan FETÖ'nün en büyük tuzaklarından MİT TIR'ları olayına sahip çıkan Kabaş, Can Dündar ve Erdem Gül'e de verdiği destekle biliniyor. Kabaş'ın o dönem yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekmişti.

MİT TIR'ları olayına sahip çıktığı paylaşım:

Türkiye'de hapis cezasına çarptırılan ve Almanya'ya kaçan firari Can Dündar ile Erdem Gül'e destek veren Kabaş, paylaşımında isim vermeden yine Erdoğan'ı hedef almıştı: