İşte Sedef Kabaş'ın muhalif maskesinin altındaki gerçekler! FETÖ sözcülüğü gün gibi ortada
Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Sedef Kabaş, gece gözaltına alındı. Sicili oldukça kabarık olan Kabaş, FETÖ ile mücadelede milat olarak kabul edilen 17/25 Aralık sonrasında örgütün yayın organlarına attığı Tweetler ve katıldığı programlarla büyük destek verdi. Kabaş, FETÖ'nün en büyük medya kuruluşu Zaman Gazetesi'nde manşetleri süslerken, FETÖ'nün azılı isimlerinden Fuat Avni'den de 'Geçmiş olsun güzel insan' şeklinde mesaj aldı. Kabaş'ın MİT TIR'ları ile ilgili paylaşımları, Can Dündar ve Erdem Gül'e verdiği destek de dikkat çekerken, Sultanahmet'teki terör saldırısı sonrası açıktan teröre destek verdiği de görüldü.
CHP yandaşı gazetecilerden Sedef Kabaş'ın FETÖ ile sıkı ilişkisi dikkat çekiyor. Kabaş'ın, FETÖ'nün medya yapılanmasına 17/25 Aralık sonrası açıktan destek paylaşımları yaptığı görülürken, örgütün de Kabaş'a büyük destek vermesi göze çarpıyor. Kabaş'ın Türkmenlere giden silahları eleştirdiği, Can Dündar ve Erdem Gül'e destek verdiği, İstanbul Sultanahmet'teki saldırı sonrası teröre yandaşlık yaptığı görülüyor. Kabaş'ın, Cumhurbaşkanı ve hükümeti hedef alan her konu başlığına yorum yapması da gözlerden kaçmadı. Öte yandan FETÖ'nün 1 numaralı algı hesabı Fuat Avni ile Kabaş arasındaki sıkı ilişki de dikkat çekiyor.
FETÖ'NÜN YAYIN ORGANI ZAMAN GAZETESİ'NİN MANŞETLERİNİ SÜSLEDİ
Sedef Kabaş'ın FETÖ ile ilişkisini gözler önüne seren Twitter paylaşımları ortaya çıktı. Kabaş'ın, 17/25 Aralık sonrası terör örgütünün yayın organı Zaman Gazetesi'nde manşetleri süslemesi dikkat çekiyor.
FETÖ'NÜN MEDYALARININ KAPATILACAĞI DÖNEM YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR DİKKAT ÇEKİYOR
17/25 Aralık sonrası FETÖ'nün yayın organlarının kapatılmasının gündeme gelmesi ile Kabaş'ın paylaşımları dikkat çekiyor. Kabaş, Bugün TV'ye sık sık yayınlara çıkarken, yaptığı paylaşımlarla da büyük destek verdi.
Kabaş, Türk Hava Yolları'nda Zaman Gazetesi'nin bulunmamasına da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösteriyor. Kabaş yine Zaman Gazetesi'nin kapatılmasının gündeme geldiği dönemde attığı Tweet ile göze çarpıyor.
SULTANAHMET'TEKİ TERÖR SALDIRISI SONRASI SKANDAL PAYLAŞIM
Sultanahmet meydanında terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırısı sonrası da Sedef Kabaş'ın skandal paylaşımı olay olmuştu. Kabaş, 'İstanbul'da patlama. Terör adım adım. İstanbul vurulmadıkça Türkiye uyanmaz" ifadelerini kullanmıştı. Kabaş'ın terör saldırılarına açık destek vermesi tepki çekmişti.
MİT TIR'LARI OPERASYONU VE CAN DÜNDAR'A SAHİP ÇIKTI
Türkiye'yi hedef alan FETÖ'nün en büyük tuzaklarından MİT TIR'ları olayına sahip çıkan Kabaş, Can Dündar ve Erdem Gül'e de verdiği destekle biliniyor. Kabaş'ın o dönem yaptığı paylaşımlar büyük tepki çekmişti.
MİT TIR'ları olayına sahip çıktığı paylaşım:
Türkiye'de hapis cezasına çarptırılan ve Almanya'ya kaçan firari Can Dündar ile Erdem Gül'e destek veren Kabaş, paylaşımında isim vermeden yine Erdoğan'ı hedef almıştı:
FETÖ'NÜN 1 NUMARALI ALGI OPERASYONCUSU FUAT AVNİ'DEN ALDIĞI MESAJ İLİŞKİYİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Sedef Kabaş'ın FETÖ'ye verdiği destek karşılıksız değil. Kabaş, örgüte açıktan destek verirken, FETÖ de Kabaş'a özel bir ilgi gösterdi. FETÖ'nün medyasında her gün boy gösteren Kabaş, örgütün 1 numaralı algı operasyoncusu Fuat Avni'den de destek aldı.
Fuat Avni, "Geçmiş olsun güzel insan Sedef Kabaş" şeklinde paylaşım yapmıştı:
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