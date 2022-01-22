22 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sedef Kabaş'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine CHP'liler destek verdi! Yine hakaret dilini savundular

Son dakika: Sedef Kabaş'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine CHP'liler destek verdi! Yine hakaret dilini savundular

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Sedef Kabaş’ın Başkan Erdoğan’ı hedef alan sözlerine CHP’liler destek verdi! Yine hakaret dilini savundular

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef alan gazeteci Sedef Kabaş'a CHP milletvekilleri Canan Kaftancıoğlu, Gülizar Biçer Karaca ve Selin Sayek Böke'den destek geldi. Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. İşte o skandal paylaşımları...

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE 1'de katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti.

Kabaş'ın, hakaret içeren "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." sözleri sosyal medyada tepki çekti.


SKANDAL SÖZLER

Sedef Kabaş şunları söyledi:

"Şuna inanıyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatına baksa, kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Yani çok iyi makamlara getirdi. Çok destek, oy verdi. Çok paye verdi. Üslup düşüklüğü, küfretmek ne demektir? Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur demiş. Yani tam tersini ifade eder."

MUHALEFET YİNE HAKERET DİLİNİ SAVUNDU
Sedef Kabaş'ın Kabaş'ın seçilmiş lidere hakaretine CHP'liler destek verdi. İşte o skandal sosyal medya paylaşımları:

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl BaşkanıCanan Kaftancıoğlu, "Sedef Kabaş şu anda Vatan Emniyette gözaltında. İfadesi sabah 10 gibi alınacakmış. Davet edilse gideceği bilinmesine rağmen gece yarısı avukatına bile ulaşamadığı bir saatte gözaltına alınmasının tek bir sebebi var. Korkutmak ve korku toplumu yaratmak." ifadelerini kullandı.

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ise, "Nedir bu intikam halleri, nedir bu korku, panik halleri, bir telefonla bile emniyete gidecek olan Sedef Kabaş
neden apar topar gözaltına alınıyor?" paylaşımında bulunarak "#Sedefkabasyalnızdeğildir" etiketiyle destek verdi.

CHP Genel Sekteri Selin Sayek Böke de "Sabah saatlerinde ifadeye çağırılsa avukatıyla birlikte gidecek. Sedef Akbaş'ı gece 2'de gözaltına aldırdılar. İktidar baskıyla, zorbalıkla, hedef göstermeyle tüm toplumu yıldırmaya çalışıyor ama nafile! Türkiye 1'den büyüktür." diyerek hükümeti hedef aldı.

Yılmaz Özdil Sedef Kabaş’a destek! YILMAZ ÖZDİL SEDEF KABAŞ'A DESTEK!
Bakan Gül’den Sedef Kabaş’a sert tepki! BAKAN GÜL'DEN SEDEF KABAŞ'A SERT TEPKİ!
Sedef Kabaş gözaltına alındı SEDEF KABAŞ GÖZALTINA ALINDI
Başkan Erdoğan’a dil uzatan Kabaş ve Dündar’a tepkiler BAŞKAN ERDOĞAN'A DİL UZATAN KABAŞ VE DÜNDAR'A TEPKİLER
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA