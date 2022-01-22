Son dakika: Sedef Kabaş’ın Başkan Erdoğan’ı hedef alan sözlerine CHP’liler destek verdi! Yine hakaret dilini savundular

SKANDAL SÖZLER

Sedef Kabaş şunları söyledi:

"Şuna inanıyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatına baksa, kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Yani çok iyi makamlara getirdi. Çok destek, oy verdi. Çok paye verdi. Üslup düşüklüğü, küfretmek ne demektir? Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur demiş. Yani tam tersini ifade eder."

MUHALEFET YİNE HAKERET DİLİNİ SAVUNDU

Sedef Kabaş'ın Kabaş'ın seçilmiş lidere hakaretine CHP'liler destek verdi. İşte o skandal sosyal medya paylaşımları: