Başkan Erdoğan’a hakareti ’ifade özgürlüğü’ diye savunanlara İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığından net yanıt

Milletimizin seçtiği temsilcilerin muktedir olamaması için her on yılda bir darbe yapmayı planlayan, uygulayan ve maalesef başaran dış destekli vesayet odakları 15 Temmuz Destanı ile uğradığı yenilgiyi hazmedememektedir. 15 Temmuz Destanı ile tezahür eden kurucu iradeyi ve bu iradenin savunucularını yıpratmak, yalnızlaştırmak için her türlü ölçüyü bir tarafa atarak, hakaret etmekten de çekinmeyip saldırıya geçmişlerdir. Bu saldırılar milletimizin alışık olduğu saldırılardır. Tarihinde bu saldırılarla pek çok kez karşılaşmış olan milletimiz, saldırganlara ve azmettiricilerine fırsat vermeyecektir.

Hem hukukçular hem de medeni insanlar ifade özgürlüğünün hakaret olmadığını bilir. İfade özgürlüğü insanı kendisi yapan, şahsiyet kazandıran çok önemli bir özgürlüktür. Şüphe yok ki ifade özgürlüğünü her zemin ve zamanda savunacağız. Hem de hak sahibinin kimliğine bakmadan savunacağız. Hakaret ise insanların hukukuna bir saldırıdır. İfade özgürlüğü kisvesi altında, insanların şerefini, onurunu, kişilik haklarını toplumun belli bir kesimini hedef alan, hakaret edenler karşısında hukuku bulacaktır. Bu hukuk devleti olmanın gereğidir.