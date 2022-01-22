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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a tepki

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Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den Başkan Erdoğan’a hakaret eden Sedef Kabaş’a tepki

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sedef Kabaş'ın TELE 1'deki televizyon programında Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret içeren ifadeler kullanmasına ilişkin, "Gazeteci ya da medya mensubu olmak hiç kimseye bir başkasına yahut kurumlarımıza hakaret hakkı vermez." değerlendirmesinde bulundu.

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