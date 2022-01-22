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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Sedef Kabaş'a tepki: Bu hakarete karşı tavır almak yerine destek çıkanları kınıyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Sedef Kabaş’a tepki: Bu hakarete karşı tavır almak yerine destek çıkanları kınıyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretleriyle gündeme gelen Sedef Kabaş'a yönelik "Hakaret içeren hiçbir söze müsamaha gösterilemez ve hakaret hoş görülemez." ifadelerini kullandı.

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