CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’de yaşayan danışmanı Rasim Bölücek’e Mansur Yavaş’tan maaş

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası olarak bilinen Bölücek'in CHP'nin 14. katında kendisine ayrılan ofiste halen danışmalık yaptığı öğrenildi. CHP'nin sağ seçmene yönelmesinde ve Kılıçdaroğlu'nun "Kontrollü darbe", "Adil Öksüz MİT'çi" gibi yalanlarının da mimarı olduğu bilinirken, Mansur Yavaş'ın göreve geldiğinde açıkladığı şirket maaşlarına göre Bölücek'e ödenen maaş 200 bin lirayı geçmiş durumda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı ve kamuoyunda uzun süredir tartışılan eski danışman diş hekimiyle de Kılıçdaroğlu'nu Rasim Bölücek'in tanıştırdığı öğrenildi.