İBB’nin kaynakları kimlere akıyor? 1 yılda 35 isme servet değerinde ödeme

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) günden güne zarar eden kuruluşlarında, muazzam bir kadro patlaması yaşandığı ortaya çıktı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde partide görev yapan ve seçim kazanamayan nerdeyse tüm isimler, İBB'de yönetici oldu. "Huzur hakkı" adı altında iştiraklerde yönetim kurulu başkanlarına 19 bin, yönetim kurulu üyelerine ise 8 bin lira aylık ek ödeme yapıldı. Bir yılda sadece 35 CHP'li üyeye ödenen tutar ikramiyeler hariç 3 milyon 600 bin liraya ulaştı. İşte detaylar: