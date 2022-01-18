CHP’li İBB’den maaş alan kadrolu gazeteciler kimler? Halk TV’de neler yaşanıyor? İmamoğlu’nun İsmail Saymaz’a tablo hediyesi...

İBB'DEN AKTARILAN KAYNAKLAR

SABAH yazarı Mahmut Övür, "İBB'den maaş alan gazeteciler" iddiasının çok spesifik bir iddia olduğunu belirtti ve "hem internet siteleri, hem televizyonlar hem de gazetelere ciddi bir şekilde İBB'den kaynak aktarılıyor" ifadelerini kullandı.



"HALK TV'DE CİDDİ BİR KAVGA VAR"

CHP yandaşı Halk TV'nin Ekrem İmamoğlu eksenli bir politika izlemeye başladığını söyleyen Övür, "Halk TV içerisinde ciddi bir kavga var. Halk TV, %60-70 oranında İmamoğlu taraftarı. Orada İmamoğlu eksenli bir süreç gelişiyor, ağırlıklı İmamoğlu'nu destekleyen bir yapı" ifadelerini kullandı.



