CHP’li İBB’den maaş alan kadrolu gazeteciler kimler? Halk TV’de neler yaşanıyor? İmamoğlu’nun İsmail Saymaz’a tablo hediyesi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde A Haber ekranlarında Melih Altınok'un sunumuyla yayınlanan Sebep - Sonuç programına konuk olmuş, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.



"HER AY 15 BİN TL - 30 BİN TL PARA ÖDENİYOR"

CHP'li İBB'nin bazı gazetecilere her ay 15 bin, bazılarına ise her ay 30 bin lira maaş bağlandığını ifade eden Bakan Soylu, "Bazı gazetecilere her 15 bin lira, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz" ifadelerini kullanmıştı.