CHP'li İBB'den maaş alan kadrolu gazeteciler kimler? Halk TV'de neler yaşanıyor? İmamoğlu'nun İsmail Saymaz'a tablo hediyesi...
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden maaş alan gazeteciler hakkında Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Gazeteci Gaffar Yakınca, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Övür Halk TV içinde ciddi bir kavga olduğunu vurgularken, Yakınca ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İsmail Saymaz'ın evine giderken hediye olarak götürdüğü tabloya değindi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde A Haber ekranlarında Melih Altınok'un sunumuyla yayınlanan Sebep - Sonuç programına konuk olmuş, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
"HER AY 15 BİN TL - 30 BİN TL PARA ÖDENİYOR"
CHP'li İBB'nin bazı gazetecilere her ay 15 bin, bazılarına ise her ay 30 bin lira maaş bağlandığını ifade eden Bakan Soylu, "Bazı gazetecilere her 15 bin lira, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz" ifadelerini kullanmıştı.
Sebep Sonuç'un bugünkü yayınında İBB'den maaş alan gazeteciler konusu ele alındı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Gazeteci Gaffar Yakınca konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İBB'DEN AKTARILAN KAYNAKLAR
SABAH yazarı Mahmut Övür, "İBB'den maaş alan gazeteciler" iddiasının çok spesifik bir iddia olduğunu belirtti ve "hem internet siteleri, hem televizyonlar hem de gazetelere ciddi bir şekilde İBB'den kaynak aktarılıyor" ifadelerini kullandı.
"HALK TV'DE CİDDİ BİR KAVGA VAR"
CHP yandaşı Halk TV'nin Ekrem İmamoğlu eksenli bir politika izlemeye başladığını söyleyen Övür, "Halk TV içerisinde ciddi bir kavga var. Halk TV, %60-70 oranında İmamoğlu taraftarı. Orada İmamoğlu eksenli bir süreç gelişiyor, ağırlıklı İmamoğlu'nu destekleyen bir yapı" ifadelerini kullandı.
"ÇIKIP KENDİLERİ SÖYLESİNLER"
Gazeteci Gaffar Yakınca da konuya ilişkin görüşlerini belirtti.
Yakınca, "Sayın Bakan çıktı, "15 ila 30 bin TL arası maaş alan gazeteciler" var dedi. Ben arzu ederim ki meslektaşlarım çıkıp kendileri söylesinler. Desinler ki; ben şöyle bir görev yapıyorum. Bu görevim nedeniyle de belediyeden şu parayı alıyorum. Bakan Bey'in söylediklerini baz alırsak belli ki objektif bir kriterler var. Maaşa bağlanma konusu çok subjektif değil yani" şeklinde konuştu.
İMAMOĞLU'NDAN İSMAİL SAYMAZ'A PİYASA DEĞERİ 50-70 BİN TL OLAN TABLO
Öte yandan Gaffar Yakınca, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İsmail Saymaz'ın evine ziyarete gittiğinde götürdüğü tabloya ilişkin de şu ifadeleri kullandı
İsmail Saymaz'ın evine ziyarete gitti Bay Başkan. Giderken de bir tablo götürdü. Tablonun değeri bugünkü rakamla 50 ila 70 bin TL arası bir şeye denk geliyor. O zaman ben yazdım. Kurumsallığı derin olduğu için de New York Times örneğini verdim. New York Times'ta bir gazetecinin alabileceği hediyenin sınırı 100 dolardır. 100 doların üzerine çıkarsa bu hediye sayılmaz. Bunu yazdıktan sonra İsmail Saymaz beni aradı. "Sen bana haksızlık ediyorsun" dedi ve "kendi paranla alabileceğin şey hediye sayılmaz" ifadelerini kullandı.
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