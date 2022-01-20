İçişleri Bakanlığından SON DAKİKA kar lastiği açıklaması
SON DAKİKA: Kış lastiği ve kullanımına dair İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden kritik bir açıklama yapıldı. Son zamanlarda yaşanan kazalara ve kış koşullarına dikkat çekilen bilgilendirmede, "Şehirlerarası seyahat edecek olan vatandaşlarımızın ve ticari araç sürücülerinin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımı konusuna göstereceği hassasiyet ve dikkat, trafiğin daha güvenli olmasını sağlayacaktır." denildi. İşte açıklamanın tamamı...
SON DAKİKA: Kış lastiği ve seçimi kış ve kar ortamında bir kez daha önemini ortaya koydu. Yolların kapanması ile ortaya çıkan manzaraya bir de kalitesiz kış lastiği ihmali ve yanlış kış lastiği seçimi damgasını vurdu. Bu kritik konuya dair İçişleri Bakanlığından flaş bir açıklama geldi.
Kış lastiği konusunda uyarılan vatandaşlara şu mesajlar verildi;
"Ülkemizde son iki gündür mevsim koşullarına bağlı olarak bazı bölgelerde yoğun kar yağışı yaşandığı ve bu yağışların da etkisiyle karayollarındaki trafik akışının olumsuz yönde etkilendiği ve ana arterlerde dahi zaman zaman trafiğin kesintiye uğradığı görülmektedir.
"YOLARIN KAPANMASINA NEDEN OLDU"
Trafikte yaşanan bu aksamalar, kar yağışından kaynaklı olmakla birlikte özellikle ticari olarak yük taşıyan araçlar ile bazı bireysel araçların kış ve kar şartlarına uygun lastik kullanmaması söz konusu yol kapanmalarının başlıca nedeni olmuştur. Sürücülerin tüm uyarı ve ikazlara rağmen uygun olmayan lastiklerle yola devam etmek istemeleri nedeniyle kayarak yoldan çıktıkları, yolda kaldıkları, trafik kazasına karıştıkları ve arkalarından gelen trafiğin de durmasına neden olarak yığılmalara ve bu bölgelere erişmede gecikmelere sebebiyet verdiği görülmüştür.
"KIŞ LASTİĞİ İÇİN GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERİN"
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesinde kış lastiği kullanımına yer verilmiş, Bakanlığımızca trafik birimlerimize gönderilen "Kış mevsiminde alınması gereken tedbirler" konulu talimatta da bu denetimlerin önemi vurgulanmıştır.
Şehirlerarası seyahat edecek olan vatandaşlarımızın ve ticari araç sürücülerinin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımı konusuna göstereceği hassasiyet ve dikkat, trafiğin daha güvenli olmasını sağlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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