İçişleri Bakanlığından SON DAKİKA kar lastiği açıklaması

"YOLARIN KAPANMASINA NEDEN OLDU"

Trafikte yaşanan bu aksamalar, kar yağışından kaynaklı olmakla birlikte özellikle ticari olarak yük taşıyan araçlar ile bazı bireysel araçların kış ve kar şartlarına uygun lastik kullanmaması söz konusu yol kapanmalarının başlıca nedeni olmuştur. Sürücülerin tüm uyarı ve ikazlara rağmen uygun olmayan lastiklerle yola devam etmek istemeleri nedeniyle kayarak yoldan çıktıkları, yolda kaldıkları, trafik kazasına karıştıkları ve arkalarından gelen trafiğin de durmasına neden olarak yığılmalara ve bu bölgelere erişmede gecikmelere sebebiyet verdiği görülmüştür.