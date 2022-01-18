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.CHP'li İBB'den maaş alan kadrolu gazeteciler kimler?

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Giriş: 18.01.2022 00:14
A Haber ekranlarından yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden maaş alan gazeteciler konusu işlendi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Gazeteci Gaffar Yakınca konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...
.CHP’li İBB’den maaş alan kadrolu gazeteciler kimler?
.CHP'li İBB'den maaş alan kadrolu gazeteciler kimler?
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