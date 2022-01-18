18 Ocak 2022, Salı
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.CHP'li İBB'den maaş alan kadrolu gazeteciler kimler?
A Haber ekranlarından yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden maaş alan gazeteciler konusu işlendi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Gazeteci Gaffar Yakınca konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...