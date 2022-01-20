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Son dakika: Sinop Valiliği’nden 'sokağa çıkmayın' çağrısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2022
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Son dakika: Sinop Valiliği’nden ’sokağa çıkmayın’ çağrısı

Son dakika haberine göre: Sinop Valiliği tarafından, yoğun kar yağışı nedeniyle il, ilçe ve köylerde vatandaşların 'sokağa çıkmaması' için çağrı yapıldı.

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