İstanbul 5 günlük hava durumu! İstanbul’da kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul kar yağışı uyarısı geldi mi?
İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl? Meteorolojİ İstanbul kar yağışı uyarışı vatandaşlar tarafından sorgulanan konulardan birisi oldu. Yapılan uyarıların ardından İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başlamıştı. Kar yağışının hafta iiçinde meydana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki; İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi?
İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl? İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul kar yağışı uyarısı gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışının etkisi kısa sürede sona ermişti. Yeni haftada kar yağışının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da 5 günlük hava durumu!
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU!
Meteoroloji verilerine göre; Salı günü karla karışık yağmur yağacak. Diğer günler için herhangi bir kar yağışı beklenmiyor.
YURTTA HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çankırı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun Batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 1
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 6
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 10
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 12
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların; genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.) 6
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 5
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