HDP’li Semra Güzel’in fezlekesi A Haber’de! Güzel’in üstünde PKK kamuflajı ve AK-47 model silahlar

Terörist Volkan Bora 2017'de düzenlenen operasyonda öldürüldü. Telefondan çıkanlar ise infiale yola açtı. HDP'li Semra Güzel'in numarası terörist Bora'nın not defterinde yer alıyor. HDP'li Semra Güzel'in PKK fezlekesinde PKK kamuflajı ve AK-47 model silahlar da ve terör örgütüne üye olduğuna dair yeterli delil var. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN İŞTE HDP'Lİ SEMRA GÜZEL'İN FEZLEKESİ! DETAYLAR BELLİ OLDU TERÖRİSTE İLAÇ SAĞLAYAN ESKİ HEMŞİREYE DAVA İŞTE HDP'Lİ SEMRA GÜZEL'İN FEZLEKESİ! DETAYLAR BELLİ OLDU HDP'Lİ SEMRA GÜZEL TERÖR KAMPINDA! YENİ FOTOĞRAFLAR GELDİ ŞEHİT ASKERİN AİLESİ KONUŞTU!