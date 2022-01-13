13 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri HDP’li Semra Güzel'in fezlekesi A Haber'de! Güzel'in üstünde PKK kamuflajı ve AK-47 model silahlar

HDP’li Semra Güzel'in fezlekesi A Haber'de! Güzel'in üstünde PKK kamuflajı ve AK-47 model silahlar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
ABONE OL
HDP’li Semra Güzel’in fezlekesi A Haber’de! Güzel’in üstünde PKK kamuflajı ve AK-47 model silahlar

PKK kampında fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekil Semra Güzel hakkında hazırlanan fezlekenin ayrıntıları ortaya çıktı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman anlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA