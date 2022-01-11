Son dakika: AK Parti'den HDP'li Semra Güzel'e sert tepki: Hesaplaşacağız
Son dakika haberine göre HDP'li Semra Güzel'in 29 Nisan 2017 tarihinde TSK'nın, Adıyaman kırsalında düzenlediği operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile samimi pozlar verdiği ve ikilinin sevgili olduğu gün yüzüne çıktı. HDP'li Güzel'in teröristle fotoğraflarıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız." dedi.
AK Parti'li Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. AK Parti iktidarlarının bugüne kadar her alanda reform niteliğinde çalışmalar yaptığını belirten Özkan, CHP'yi eleştirerek, "Ana muhalefet lideri ve CHP'liler, 1 yıl boyunca ne kadar Türkiye'nin milli menfaatlerine zarar verecek girişim, yaklaşım varsa bunu sonuna kadar boca ettiler; iktidar devşirmeye çalıştılar. Mümkün mü? Zinhar. Kılıçdaroğlu, kendi yaptıkları ankette yüzde 11 çıkıyor. Bir önceki aldığı oyun altında çıkıyor. Gelecekle ilgili 'CHP Türkiye'nin derdine derman olur mu?' sorusuna, zinhar CHP'liler bile inanmıyor. Böylesi bir tabloda, CHP böyle bir noktaya nasıl geldi? Yarın da bunun faturasını Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a kesecekler. Diyecekler ki 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu o koltukta tutan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi sürekli geri götürüyor' diyecekler. Onun faturasını da bizlere kesecekler" diye konuştu.
'TEK DERDİ HDP'Yİ MEŞRULAŞTIRMAK'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlatan Özkan, "Bir tane terör örgütü üyesiyle yan yana fotoğraf çektiren sözde milletvekili ile ilgili bir söz söyledi mi? Yaptıkları ittifak zedelenmesin, diye HDP'yi küçücük dahi hedef gösterip açıklama yaptı mı? Hayır. Çünkü orada bir ittifak kurmuşlar. Tek derdi var Kılıçdaroğlu'nun, 'Acaba HDP'yi nasıl meşrulaştırırım, acaba FETÖ söylemlerinin nasıl algısını oluştururum?'. Orada kaset kumpasını kimler yaptıysa onlar vesilesiyle oturmaktadır. Bu durumu temizlemek de CHP'ye oy ve gönül verenlere düşer" dedi.
'MİLLETİMİZİN İSTEDİĞİ DOĞRULTUDA HESAPLAŞACAĞIZ'
AK Parti'li Özkan, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili, yeri ve zamanı geldiğinde gereğinin yapılacağını kaydederek, şunları söyledi:
"Biz Kandil'de, ülkemizin sınırları dışında, dünyanın neresinde olursa olsun; terörle terör yandaşları ile mücadele ederken, Meclis çatısı altında, sözde bir milletvekilinin gidip terörist kıyafetini giyip, bir teröristle resim çektirip, teröre cesaret verip, terör üyeliğini kenarda bırakacak değiliz. Bu anlamda bu bir hukuki süreçtir. Hukuki süreç işleyecektir. Hukuki süreç aynen bir trenin rayında yol aldığı gibi Anayasa ve yasalar çerçevesinde yoluna devam eder. Bizler de Meclis çatısı altında, aziz milletimizin böylesi bir duruş sergileyen, teröre destek veren, terör üyeliğinden yargılanması talep edilen bir milletvekili hakkında milletimiz ne istiyorsa biz de bunu yapacağız. Bu çerçevede, karma komisyonu yeri saati vakti geldiği zaman ilgili milletvekilinin dokunulmazlığı anayasal ve yasal süreç işletilmek suretiyle kararı verir ve yargı yolunu açar. Böylesi bir yüz karasını milletimize yaşatmayız. Milletimizin böylesi bir olayla ilgili mahcubiyetine neden olmayız. Kılıçdaroğlu, dostlarıyla beraber ittifak yaparken, anayasal düzenlemeleri gizli kapılar arkasında hayata geçirmeye gayret ederken, grup toplantısında o sözde milletvekili ile ilgili bir küçük ifadeyi dahi kullanmazken, üstünü kapatmaya çalışırken biz onun üstüne gideceğiz. Hesap sormayı biliriz. Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında, milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız."
SEVGİLİSİ TERÖRİST ÇIKTI
Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, PKK'nın örgüt içinde kültleşmiş kurallarından birisi haline gelen 'Değer Ailesi'ne vurgu yaptığı köşe yazısında, "Bu kurala göre, ölen teröristlerin yakınları, ailesinin bir değer ürettiğine inanılmakta. Bu çerçevede de terör örgütü, Değer Ailesi diye tanımladıkları kendilerine yakın kişilere, çeşitli anlamlarda destekler sunmakta, önlerini açmakta. Örneğin siyasi ayak olan partinin yönettiği belediyeler ve sözde STK'lar üzerinden para destekleri, istihdam sağlama vs. var." ifadelerini kullandı.
HDP'Lİ SEMRA GÜZEL İLE TERÖRİSTTEN SAMİMİ POZLAR
2017'deki operasyonun detaylarını paylaşan Bozkurt, "Güvenlik güçleri, her operasyonda olduğu gibi bu operasyonda da ölü ele geçirilen teröristlerin üzerinde arama yaptı. Aramalarda bazı evraklar, malzemeler vs. ele geçti. Volkan Bora isimli teröristin üzerinde yapılan aramada ele geçirilenler arasında bazı fotoğraflar da vardı." diyerek HDP'li Semra Güzel'in teröristlerle çekilen fotoğraflarına yer verdi.
"PKK'LI TERÖRİSTLE SEVGİLİYDİ"
Fotoğraflara göre, ikilinin 'sevgili' olduğunu belirten Bozkurt, "Volkan Bora isimli teröristin üzerinden çıkan fotoğraflarda, Bora ile Semra Güzel'in Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarında çekilmiş samimi pozları vardı. Yani fotoğrafların bize anlattığına göre, PKK'lı terörist Volkan Bora ile Semra Güzel sevgiliydi." dedi.
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