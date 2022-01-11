Son dakika: AK Parti’den HDP’li Semra Güzel’e sert tepki: Hesaplaşacağız





'MİLLETİMİZİN İSTEDİĞİ DOĞRULTUDA HESAPLAŞACAĞIZ'

AK Parti'li Özkan, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili, yeri ve zamanı geldiğinde gereğinin yapılacağını kaydederek, şunları söyledi:



"Biz Kandil'de, ülkemizin sınırları dışında, dünyanın neresinde olursa olsun; terörle terör yandaşları ile mücadele ederken, Meclis çatısı altında, sözde bir milletvekilinin gidip terörist kıyafetini giyip, bir teröristle resim çektirip, teröre cesaret verip, terör üyeliğini kenarda bırakacak değiliz. Bu anlamda bu bir hukuki süreçtir. Hukuki süreç işleyecektir. Hukuki süreç aynen bir trenin rayında yol aldığı gibi Anayasa ve yasalar çerçevesinde yoluna devam eder. Bizler de Meclis çatısı altında, aziz milletimizin böylesi bir duruş sergileyen, teröre destek veren, terör üyeliğinden yargılanması talep edilen bir milletvekili hakkında milletimiz ne istiyorsa biz de bunu yapacağız. Bu çerçevede, karma komisyonu yeri saati vakti geldiği zaman ilgili milletvekilinin dokunulmazlığı anayasal ve yasal süreç işletilmek suretiyle kararı verir ve yargı yolunu açar. Böylesi bir yüz karasını milletimize yaşatmayız. Milletimizin böylesi bir olayla ilgili mahcubiyetine neden olmayız. Kılıçdaroğlu, dostlarıyla beraber ittifak yaparken, anayasal düzenlemeleri gizli kapılar arkasında hayata geçirmeye gayret ederken, grup toplantısında o sözde milletvekili ile ilgili bir küçük ifadeyi dahi kullanmazken, üstünü kapatmaya çalışırken biz onun üstüne gideceğiz. Hesap sormayı biliriz. Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında, milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız."

