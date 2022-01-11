HDP'li Semra Güzel 'sözlüm' diyerek kendisini savundu! Eli kanlı terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş
Son dakika haberi... Adıyaman'da 4 yıl önce gerçekleştirilen operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan HDP’li vekil Semra Güzel ile samimi fotoğrafları çıkmıştı. Eli kanlı teröristin 2015 ve 2016 yılında 2 asker ile 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu belirtildi. Öte yandan Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
29 Nisan 2017 tarihinde, güvenlik güçleri tarafından alınan anlık istihbaratın ardından Adıyaman kırsalında TSK'nın hava unsurlarınca operasyon düzenlendi. PKK'lı teröristlerin kullanıldığı tespit edilen sığınak ve mağaralar vuruldu. Operasyonda, aralarında Volkan Bora'nın da bulunduğu 'yeşil' ile 'gri' kategoride arandığı tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin kullandığı sığınakta yapılan aramalarda; 4 tüfek, 5 el bombası, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, 2 telsiz, 3 bıçak, dürbün, çok sayıda mermi ve fişek ile sırt çantaları, örgütsel doküman ve bazı yaşamsal malzeme ele geçirildi.
SÖZLÜM DİYE KENDİSİNİ SAVUNDU
Terörist Volkan Bora'nın güvenlik güçlerince yapılan cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör örgütü kamplarında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda, Volkan Bora'nın yanındaki HDP'li Semra Güzel'in terörist kıyafeti giydiği ve PKK'lıların bulunduğu mezarlığı ziyaret ettikleri görüldü.
HDP'li Semra Güzel, terörist Volkan Bora ile üniversite yıllarında tanıştıklarını ve sözlendiklerini, görüşmenin çözüm sürecinde olduğunu ve örgütün yönlendirmesi ile söz konusu kıyafetleri giydiğini ifade ederek kendisini savundu. Yaşanan gelişme sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'li Güzel hakkında fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı tarafından, TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
2 ASKER VE 1 KORUCUYU ŞEHİT ETMİŞ
Semra Güzel'in sözlüsü olarak tanıttığı terörist Volkan Bora'nın 2015- 2016 yıllarında Adıyaman'da PKK'nın düzenlediği saldırılara katıldığı ortaya çıktı. Hava bombardımanı ile etkisiz hale getirilen Volkan Bora'nın da aralarında olduğu 8 teröristin, 20 Temmuz 2015'te Adıyaman'da Uzman Onbaşı Müsellim Ünal'ın şehit edilip, 2 askerin de yaralandığı, 24 Haziran 2016'da Boğazözü köyü kırsalında Jandarma Er Mücahit Şimşek'in şehit edildiği ve 9 Eylül 2016'da Bahçe mezrasında güvenlik korucusu Yusuf Sönmez'in şehit edildiği saldırıların failleri oldukları ortaya çıktı.
FEZLEKE CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı tarafından, TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
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