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Son dakika: Başkan Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör'ü kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör’ü kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve beraberindeki kurul üyelerini kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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