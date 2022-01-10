TURKOVAC'a vatandaşlardan yoğun ilgi! Bilim insanlarımıza güveniyoruz
Son dakika haberine göre: Yerli aşı Turkovac, 30 Aralık'tan itibaren tüm şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı ve vatandaşlar aşıya yoğun ilgi gösterdi. Yerli aşıyı beklediği için hiç aşı olmayan ve hatırlatma dozlarını yaptırmak isteyenlerin Turkovac'a yoğun ilgisi de sürüyor. Son bir haftadır aşı için alınan randevuların yüzde 50'sini Turkovac'ın oluşturduğunu belirten Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Hâlâ aşı olmamış yaklaşık yüzde 10'luk bir grup var." dedi.
Yerli aşı Turkovac, 30 Aralık'tan itibaren tüm şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı ve vatandaşlar aşıya yoğun ilgi gösterdi. Hastanelerinde açtıkları 3 bin 500 randevunun yüzde 50'sinin Turkovac için olduğunu dile getiren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Bu güzel bir teveccüh vatandaşlarımızın demek ki beklediği ve bağrına basmak için gün saydığı bir gelişmeymiş.
18 yaş üstü yetişkin grubun yüzde 91'inin ilk doz aşısını yapmıştık ama hâlâ yüzde 10'a yakını aşı olmamakta direniyor. Bu grubun azalması için Turkovac faydalı olacak çünkü ilk defa aşı olmaya gelenler var.
Aşı olma oranımızı yüzde 1 bile artırsa çok iyi bir katkı sağlayacak. Bazı aşıları herkes olamıyor ve aşı alternatifi sunması anlamında da çok kıymetli" ifadelerini kullandı.
"TURKOVAC TÜM DÜNYA İÇİN UMUT OLACAK"
Pandemi sürecinde en güvende yürüyen ülkelerin kendi tıbbi cihazlarını, malzemelerini ve aşılarını üreten ülkeler olduğunu söyleyen Yiyit, şöyle devam etti: "Biz de diğer konularla hazırlıklı ve donanımlı hale geldik, aşı da eklenince biz de tamam olduk diyebiliriz. Bundan sonra bizim ülkemiz için korkacak ve endişe edecek bir şey yok. Biz bu aşıyı üretirken çok para kazanmak için değil insanlığa maksimum düzeyde faydalı olabilelim dedik. Dünyanın birçok bölgesi için Turkovac'ın bir umut olmasını ümit ediyorum. Ayrıca, dünyada kendi aşısını üreten 9 ülkeden birisi olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşattı bize. Bundan sonra özellikle tıp alanında ülkemizin markasının adını dolduracak gelişmelerden biri bu aşı olacak çünkü başka aşı çalışmalarının da öncüsü olacak."
"YERLİ AŞIYLA İÇİMİZ RAHAT"
Daha önce 2 doz BioNTech olan 56 yaşındaki Osman Karagöz, "Turkovac daha erken çıksaydı hiç başka aşı olmazdım. Bizim bilim adamlarımıza da devletimize de çok güveniyorum. BioNTech aşısını da Türkler buldu o yüzden çok gururluyuz" şeklinde konuştu.
İlk kez aşı olmaya geldiğini dile getiren 38 yaşındaki Mustafa Yazıcı, "Yerli ve milli aşımızı bekledim çünkü Türk bilim insanlarına güveniyorum. Şu an kendimi daha rahat hissediyorum ve korkmuyorum. Kovid atlattım ama ona rağmen yerli aşıyı bekledim ve şu anda içim rahat bir şekilde aşımı oldum" dedi.
Eşi Cemre Yazıcı ise şunları söyledi: "Turkovac henüz olmadığı için daha önce 2 doz BioNTech oldum ama şu an hatırlatma dozu için yerli aşı varken neden gidip başka aşı olayım. Destek olmak istiyoruz ve devletimize güveniyoruz."
"AİLECEK TURKOVAC'A KOŞTULAR"
Yusuf ve Barika Sağır çifti, çocukları Hacer ve Mehmet Ali Sağır ile birlikte ailecek yerli aşı Turkovac'ı tercih etti. Yerli aşıya güvendikleri için özellikle beklediklerini ifade eden Sağır ailesi, Turkovac için gururlu olduklarını ve destek olmak istediklerini dile getirdi. Kendi memeleketimizin ürünü, yerli aşıya güveniyoruz.
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