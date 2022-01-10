TURKOVAC’a vatandaşlardan yoğun ilgi! Bilim insanlarımıza güveniyoruz

18 yaş üstü yetişkin grubun yüzde 91'inin ilk doz aşısını yapmıştık ama hâlâ yüzde 10'a yakını aşı olmamakta direniyor. Bu grubun azalması için Turkovac faydalı olacak çünkü ilk defa aşı olmaya gelenler var.

Aşı olma oranımızı yüzde 1 bile artırsa çok iyi bir katkı sağlayacak. Bazı aşıları herkes olamıyor ve aşı alternatifi sunması anlamında da çok kıymetli" ifadelerini kullandı.