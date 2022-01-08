Türk hekimlerinin başarısı TURKOVAC! Nasıl geliştirildi, varyantlara karşı ne kadar etkili?

Yerli aşımız olan TURKOVAC, koronavirüs salgınında alternatif aşı olarak kullanıma sunuldu. TURKOVAC'ta şu ana dek yan etkiye rastlanmadı. Peki TURKOVAC nasıl geliştirildi? Hangi aşamalardan geçti? Koruyuculuğu ne kadar? Kaç kişi aşılandı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Onur konuğu olan TURKOVAC aşının geliştirildiği Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış değerlendirdi.

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