CHP ve TTB’den TURKOVAC hazımsızlığı! Halkın canını hiçe sayarcasına yerli aşıya organize saldırı

İDDİALAR SAÇMALIK

Yerli Aşı Turkovac'ı itibarsızlaştırma çabaları, aşıyı üreten ekibi üzdü. Aşının üretildiği Erciyes Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, şunları kaydetti: Ben de doktorum ama bunlar nasıl doktor anlamış değilim. Aşımızın 3 faz çalışmaları yapıldı, her fazda gönüllü insanlar üzerinde uygulandı.

EN GÜVENİLİR MERKEZ

Faz çalışmalarının yapıldığına dair raporlar Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sunuldu. Erciyes Üniversitesi olarak bizim araştırma merkezimiz Türkiye'de kurulan ilk merkez. Türkiye'deki faz çalışmalarının yapıldığı ilk merkez burasıdır. Türkiye'de faz çalışması yapılan en güvenilir merkez.