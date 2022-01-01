TURKOVAC'ta kritik oran açıklandı! Delta varyantına karşı yüzde 100 etkili
Son dakika haberine göre: Türkiye'nin koronavirüse karşı geliştirdiği ve geçtiğimiz günlerde acil kullanım onayı alan yerli ve milli aşı TURKOVAC'a ilgi yoğun. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı ile ilgili bir araştırma sonucu daha açıklandı.
Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde Acil Kullanım Onayı alan Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın Delta Varyantı'na karşı yüzde 100 etkili olduğu açıklandı.
YÜZDE 100 KORUYUCU OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, TURKOVAC'ın Alfa varyantında olduğu gibi Delta varyantına karşı da yüzde 100 etkili olduğunun tespit edildiğini belirterek, "TURKOVAC aşımızın Erciyes Üniversitesinde transgenik fareler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda aynen Alfa varyantında olduğu gibi Delta varyantında da yüzde 100 koruyucu olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.
TURKOVAC'A İLK UYGULAMA GÜNÜNDE YOĞUN İLGİLİ
Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş, şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanan yerli aşıya ilişkin "e-Nabız üzerinden binin üzerine kabul edilen aşı randevusu var. Gördüğümüz kadarıyla aşımıza talep katlanarak artıyor." dedi.
Ateş, TURKOVAC'ın uygulanmaya başlandığı Ankara Şehir Hastanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TURKOVAC aşısı yaptırdığını hatırlattı.
Tüm şehir hastanelerine aşıların transferinin tamamlandığını ve randevuların açıldığını aktaran Ateş, Ankara Şehir Hastanesinde de aşılamanın başladığını bildirdi.
"TURKOVAC'I BEKLEYEN ÇOK SAYIDA VATANDAŞIMIZ VARDI"
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan "Kendi aşımızı üretiyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
Kendisinin de dün TURKOVAC aşısı yaptırdığını belirten Turan, aşı yerinde hafif ağrı ve kas ağrıları yaşadığını, sabah saatlerinde bu etkilerin sona erdiğini anlattı.
Sema Turan, "TURKOVAC'ı bekleyen çok sayıda vatandaşımız vardı. Yoğun ilgiyi görüyoruz. Bu ilgi gerçekten çok değerli." ifadesini kullandı.
Gazetecilerin sorusu üzerine Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre aşılara acil kullanım onayının verilmesi için yeterli güvenlik ve etkinlik verisinin olması gerektiğini dile getirdi.
Etkinlik ve güvenlik verilerine dair tüm evrakların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna sunulduğunu anımsatan Kayıpmaz, bu kurumdaki Bağımsız Veri İzleme Komitesinin verileri değerlendirdiğini aktardı.
"AŞILAR GEREKLİ KRİTERLERİ KARŞILADIĞINDA ACİL KULLANIM ONAYI VERİLİYOR"
Aşılarda güvenliğin önemine dikkati çeken Kayıpmaz, verileri inceleyen bağımsız bilim insanlarının, gerekli kriterleri karşıladığında aşılar için acil kullanım onayı verdiğini, sürecin de bu şekilde işletildiğini belirtti.
TURKOVAC'ın etkinliğinin ne zaman açıklanacağına ilişkin soruya yönelik Kayıpmaz, ilerleyen günlerde detayların kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.
Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği Kovid-19 Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Dinç de soru üzerine ihtiyaçlara göre üretime devam edileceğini kaydetti.
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