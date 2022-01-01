TURKOVAC’ta kritik oran açıklandı! Delta varyantına karşı yüzde 100 etkili

YÜZDE 100 KORUYUCU OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, TURKOVAC'ın Alfa varyantında olduğu gibi Delta varyantına karşı da yüzde 100 etkili olduğunun tespit edildiğini belirterek, "TURKOVAC aşımızın Erciyes Üniversitesinde transgenik fareler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda aynen Alfa varyantında olduğu gibi Delta varyantında da yüzde 100 koruyucu olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.