TURKOVAC'a yoğun ilgi! 5 günde bin 200 kişi başvurdu
Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, yerli korona virüs aşısı TURKOVAC aşısına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini söyleyerek, aşıyı son 5 gün içerisinde bin 200 vatandaşın yaptırdığını belirtti.
Merkezi Hekim Randevu Sistesi (MHRS) üzerinden randevu oluşturamayan vatandaşlara ayaktan başvuru ile aşı yapabildiklerini söyleyen Ayşin Kılınç Toker, "TURKOVAC aşılamasının aktif bir şekilde başlangıcının bugün 5. günündeyiz. Zaten ilk aşılamayı Perşembe günü hep birlikte yapmıştık Kayseri Şehir Hastanesi'nde.
İlgi çok fazla özellikle Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı olması sebebi ile vatandaşlarımızdan zaten aktif kullanıma geçildiğinde aşılanmak isteyeceklerini sürekli bizlere söylüyorlardı. Şu anda da son 5 günlük Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan aşılamanın özellikle Biontech ile kıyasladığımızda yarıya yakını TURKOVAC sayısına ulaştı.
Aşılamamızın büyük bir kısmı TURKOVAC talebi ile gidiyor. MHRS'den şu anda randevu almakta sıkıntı yaşayan kişilere dahi biz ayakta başvurularında da bu aşıyı yapıyoruz. Özellikle buradan vatandaşlara da bunu iletebiliriz. Randevu alamadıkları takdirde dahi hastanemizin aşılama birimine gelerek aşılarını olabilirler" dedi.
Toker, ne kadar çok aşı yapılırsa o kadar fazla aşı üzerinde söz hakkı sahibi olacaklarını da belirterek, "5 günlük süreçte yaklaşık bin 200'e yakın Turkovac aşılaması gerçekleştirdik. Aslında kendi ülkemizin geliştirdiği, Erciyes Üniversitesi'nin oluşturduğu bu aşının tüm dünya genelinde kabul görmesi ve aktif şekilde kullanımının söz konusu olması adına ne kadar çok vatandaşımıza bu aşımızı yapabilirsek, ilerleyen dönemde o kadar aşı üzerinde söz sahibi oluruz" ifadelerini kullandı.
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