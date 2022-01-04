TURKOVAC’a yoğun ilgi! 5 günde bin 200 kişi başvurdu

Toker, ne kadar çok aşı yapılırsa o kadar fazla aşı üzerinde söz hakkı sahibi olacaklarını da belirterek, "5 günlük süreçte yaklaşık bin 200'e yakın Turkovac aşılaması gerçekleştirdik. Aslında kendi ülkemizin geliştirdiği, Erciyes Üniversitesi'nin oluşturduğu bu aşının tüm dünya genelinde kabul görmesi ve aktif şekilde kullanımının söz konusu olması adına ne kadar çok vatandaşımıza bu aşımızı yapabilirsek, ilerleyen dönemde o kadar aşı üzerinde söz sahibi oluruz" ifadelerini kullandı.

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