ODA TV’nin ’zaman ayarlı’ Atatürk provokasyonu elinde patladı! Kabataş Erkek Lisesi değil Sarıyer Belediyesi’ne ait yurt

KABATAŞ LİSESİ ÖĞRENCİLERİ

Yurtta kalan öğrencilerin Kabataş Lisesi öğrencileri olduğu öğrenilirken, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de konuyla ilgili müfettiş görevlendirdiği öğrenildi. Olayın provokasyon olduğu, aylar önce yaşanmış olmasına karşın, videonun özellikle ODA TV tarafından, CHP'nin Kur'an kurslarını hedef alan açıklamalarıyla aynı süreçte servis edildiği belirtiyor.