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ODA TV'nin 'zaman ayarlı’ Atatürk provokasyonu elinde patladı! Kabataş Erkek Lisesi değil Sarıyer Belediyesi'ne ait yurt

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 10.01.2022
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ODA TV’nin ’zaman ayarlı’ Atatürk provokasyonu elinde patladı! Kabataş Erkek Lisesi değil Sarıyer Belediyesi’ne ait yurt

Son dakika haberine göre: ODA TV'nin Atatürk provokasyonu elinde patladı. Türkiye'nin en köklü liselerinden olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde çekildiği iddia edilen skandal görüntülerin 29 Ekim'de gerçekleştiği, Kabataş Lisesi'nde değil, İstanbul Sarıyer Belediyesi'ne ait yurtta gerçekleştiği tespit edildi.

Türkiye'nin en köklü liselerinden olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde çekilen görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medyaya yer alan videoda, üç liselinin Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini ellerindeki bıçakla paramparça ettikleri anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLERİN ESKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kabataş Lisesi öğrencileri tarafından çekildiği iler sürülen ve sosyal medyada bir anda yayınlanan, Atatürk'e ait posterin yırtılmasına ilişkin görüntülerin eski olduğu ortaya çıktı.

SARIYER BELEDİYESİ'NE AİT YURTTA GERÇEKLEŞTİ
ODA TV'nin yeniymiş gibi servis ettiği olayın geçtiğimiz 29 Ekim'de gerçekleştiği, Kabataş Lisesi'nde değil, İstanbul Sarıyer Belediyesi'ne ait yurtta gerçekleştiği tespit edildi.

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KABATAŞ LİSESİ ÖĞRENCİLERİ
Yurtta kalan öğrencilerin Kabataş Lisesi öğrencileri olduğu öğrenilirken, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de konuyla ilgili müfettiş görevlendirdiği öğrenildi. Olayın provokasyon olduğu, aylar önce yaşanmış olmasına karşın, videonun özellikle ODA TV tarafından, CHP'nin Kur'an kurslarını hedef alan açıklamalarıyla aynı süreçte servis edildiği belirtiyor.

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