Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan Ali Babacan’a TOGG tepkisi: Otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geçtiğimiz günlerde TOGG ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. TOGG'un yerli üretim olmadığını iddia eden Babacan, "Gerçekten yerli üretim istiyorsak bunun yöntemi tasarımını, pil ve motor teknolojisini başka bir ülkeden almak değil. O zaman TOGG millî ve yerli bir otomobil olmuyor" demişti.