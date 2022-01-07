Türkiye uzayda da gücünü bütün dünyaya duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uzayda da Türkiye gücünü bütün dünyaya hissettiriyor. 20 yıl önce 'Türkiye 1 yılda uzaya 2 uydu gönderecek' denilse gülerlerdi. 2021 yılında pandemi koşullarına rağmen Türkiye hem bu kadar yatırım yapıyor hem uzaya 2 uydu gönderiyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir dizi program için geldiği Antalya'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Programa Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve partililer katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, "Bazılarının hayal bile edemediği pek çok projeyi bitirerek vatandaşımıza sunduk. Bu sorumluluğun bilincinde ülkemizin her köşesinde devam ediyoruz. 2002 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'de yetersiz bir ulaştırma alt yapısı vardı. 6 bin kilometrelik bölünmüş yol ağı Türkiye genelinde kalitesiz ve güvensiz olan yol ağını çok kısa sürede önemli bir seviyeye çıkarmamız gerekiyordu. Türkiye'nin büyümesi için bu şarttı. 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol ağını kısa sürede 28 bin 450 kilometrenin üzerine çıkartmak her babayiğidin harcı değildir" dedi.