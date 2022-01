Türkiye uzayda da gücünü bütün dünyaya duyurdu

Yapılan yollar sayesinde her yıl 12 bin insanın hayatının kurtarıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "28 bin 450 kilometre bölünmüş yol yaptık, bunun yanında 68 bin kilometrelik yolda çalışma yapılmakta. Taşıt hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen güvenli ve akıllı yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu. Her yıl 12 bin insanın hayatını kurtardık. Antalya'da 476 kilometre bölünmüş yol yaptık. 2003 yılı öncesinde Antalya'da hiç tünel yokken şu an 20 kilometrelik tünel var. Bunu 61 kilometreye çıkaracağız" dedi.