27 Ekim 2021, Çarşamba
Uluslararası Uzay Kongresi Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na hayran kaldı! İş birliği görüşmeleri sürüyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya tanıttığı Milli Uzay Programı, Uluslararası Uzay Kongresi tarafından büyük ilgi gördü. Türkiye Uzay Ajansı, 25'i aşkın uluslararası görüşme isteği ve gelen yeni taleplerin arttığını açıkladı. Görüşmelerde, halen yürütülen iş birliği kapsamını genişletebilmek amacıyla atılabilecek adımlar istişare edildiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 27.10.2021 09:23
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