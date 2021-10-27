Uluslararası Uzay Kongresi Türkiye’nin Milli Uzay Programı’na hayran kaldı! İş birliği görüşmeleri sürüyor

TUA heyeti daha sonra, İsveç Ulusal Uzay Kurulu (SNSB) ve İsveç Uzay Şirketi (SSC) heyetini kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile İsveç arasında yenilikçi fırlatma teknolojilerine yönelik iş birlikleri ele alındı.