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Uluslararası Uzay Kongresi Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na hayran kaldı! İş birliği görüşmeleri sürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya tanıttığı Milli Uzay Programı, Uluslararası Uzay Kongresi tarafından büyük ilgi gördü. Türkiye Uzay Ajansı, 25'i aşkın uluslararası görüşme isteği ve gelen yeni taleplerin arttığını açıkladı. Görüşmelerde, halen yürütülen iş birliği kapsamını genişletebilmek amacıyla atılabilecek adımlar istişare edildiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 27.10.2021 09:23
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Uluslararası Uzay Kongresi Türkiye’nin Milli Uzay Programı’na hayran kaldı! İş birliği görüşmeleri sürüyor

Türkiye Uzay Ajansı alanında dünyanın önde gelen organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC), Milli Uzay Programı'ndaki hedeflere yönelik uluslararası iş birliği görüşmelerine devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uluslararası Uzay Kongresi Türkiye’nin Milli Uzay Programı’na hayran kaldı! İş birliği görüşmeleri sürüyor

TUA'dan yapılan açıklamaya göre, 72'ncisi düzenlenen IAC öncesinde planlanan 25'i aşkın uluslararası görüşme sayısı, gelen yeni taleplerle arttı.

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Uluslararası Uzay Kongresi Türkiye’nin Milli Uzay Programı’na hayran kaldı! İş birliği görüşmeleri sürüyor

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve beraberindeki heyetin ilk misafirleri uzay alanında Avrupa'nın önde gelen şirketlerinden Telespazio ve ThalesAlenia oldu.

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Uluslararası Uzay Kongresi Türkiye’nin Milli Uzay Programı’na hayran kaldı! İş birliği görüşmeleri sürüyor

Görüşmelerde 2 şirketin Avrupa Uzay Ajansı (ESA) kapsamında yürüttüğü faaliyetler üzerinden gerçekleştirilebilecek iş birliklerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

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Uluslararası Uzay Kongresi Türkiye’nin Milli Uzay Programı’na hayran kaldı! İş birliği görüşmeleri sürüyor

TUA heyeti daha sonra, İsveç Ulusal Uzay Kurulu (SNSB) ve İsveç Uzay Şirketi (SSC) heyetini kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile İsveç arasında yenilikçi fırlatma teknolojilerine yönelik iş birlikleri ele alındı.