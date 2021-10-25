Türkiye’nin uzay adımı! Uluslararası Astronot Federasyonu üyeliği tescilledi

Yıldırım, yayımladıkları stratejinin, TUA'nın orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izleyecekleri stratejilerle kaynak dağılımlarını içerdiğini belirterek, Milli Uzay Programı kapsamındaki hedefler doğrultusunda, bütçe güncellemeleriyle birlikte Stratejik Plan'da da güncellemeler yapılacağını ifade etti.

Planın hazırlık sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Yıldıırm, "2022-2026 Stratejik Planı"nın uzay alanında, insan kaynağının, bilimsel ve teknolojik altyapının, yetkinlik ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesinde katkı sağlaması temennisinde bulundu.