Türkiye'nin uzay adımı! Uluslararası Astronot Federasyonu üyeliği tescilledi
Son dakika haberleri... Türkiye Uzay Ajansının (TUA), Uluslararası Astronot Federasyonuna (IAF) resmi üyeliğinin tescillendiği duyuruldu. TUA'dan yapılan açıklamada, "Uzay alanında yürütülen uluslararası çalışmalarda söz sahibi bir Türkiye için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
Türkiye Uzay Ajansının (TUA), Uluslararası Astronot Federasyonuna (IAF) resmi üyeliğinin tescillendiği bildirildi.
TUA'nın Twitter hesabından, IAF üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.
"TÜRKİYE'Yİ UZAY ÇALIŞMALARINDA DA SÖZ SAHİBİ YAPACAĞIZ"
Paylaşımda, TUA'nın, 71 ülkeden 407'yi aşan üyeye sahip en büyük uzay oluşumuna resmi üyeliğinin, bugün gerçekleşen IAF Genel Kuruluyla birlikte tescillendiği belirtilerek, "Uzay alanında yürütülen uluslararası çalışmalarda söz sahibi bir Türkiye için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
TUA'NIN 5 YILLIK STRATEJİK PLANI YAYIMLANDI
Türkiye Uzay Ajansının (TUA) 2022-2026 dönemine ilişkin temel ilke ve politikaları, orta ve uzun vadeli amaçları, performans ölçütleri, bunlara ulaşmak için izlenecek stratejiler ile kaynak dağılımlarını içeren Stratejik Plan'ı yayımlandı.
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "2022-2026 Stratejik Planı"nın sunuşunda, "Uzayın bilinmeyen yönleri araştırılırken aynı zamanda güvenlik, siyasi ve ekonomik yönden dünyada söz sahibi bir güç haline gelmek için uzayla ilgili çalışmaların hızlanması büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin uzay faaliyetlerinde, haberleşme ve yer gözlem uyduları yoluyla önemli kabiliyetler kazanan uzay endüstrisi ve sahip olduğu altyapıyla gelecekte önemli bir oyuncu olmaya aday durumda bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:
"Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda uzay faaliyetlerinde yerliliği ve milliliği ön plana alan politikamızla belirlenen, Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, Milli Uzay Programı stratejik hedefleri öncelik olarak belirlenmiştir. Üstlendiğimiz görev çerçevesinde, düzenleme, belgelendirme, kabiliyet kazanımı, iş birlikleri geliştirme, eğitim ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle uzay ekosistemini geliştirmeyi amaçlıyoruz."
Yıldırım, yayımladıkları stratejinin, TUA'nın orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izleyecekleri stratejilerle kaynak dağılımlarını içerdiğini belirterek, Milli Uzay Programı kapsamındaki hedefler doğrultusunda, bütçe güncellemeleriyle birlikte Stratejik Plan'da da güncellemeler yapılacağını ifade etti.
Planın hazırlık sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Yıldıırm, "2022-2026 Stratejik Planı"nın uzay alanında, insan kaynağının, bilimsel ve teknolojik altyapının, yetkinlik ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesinde katkı sağlaması temennisinde bulundu.
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