Küfürbaz İYİ Parti Dilovası Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez yakalandı!

HER YERDE ARANIYORDU

Şahıs hakkında şikayette bulunduklarını anlatan Karadaş, "Tepkimiz ortaya koymak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na bir ziyarette bulunduk. Şahsın ikametinde olmadığı birkaç gündür gelmediğini dolayısıyla şu anda yakalanması için bir çalışma yürüttüklerini kendileri bizimle paylaştılar. Biz gerekli şikayetlerimizi yaptık. İfadelerimizi verdik. Herkes burada bir tepki ortaya koydu." şeklinde konuştu.

PARTİYLE İLİŞKİSİ KESİLDİ

A Haber muhabiri Hakan Süer, İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı bu şahsın partiyle olan tüm ilişkisini kestiğini söylediğini aktardı.