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İYİ Parti’de yeni küfür skandalı! Seçmene küfreden Ahmet Erhan Göçmez'e yakalama kararı

A Haber
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Giriş: 06.01.2022 11:20
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği ağır küfürün ardından yeni bir küfür skandalı daha yaşandı. İYİ Parti Dilovası Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine ağza alınmayacak galiz küfürler savurdu. Göçmez için yakalama kararı çıkarıldı.
İYİ Parti’de yeni küfür skandalı! İYİ PARTİ'DE YENİ KÜFÜR SKANDALI!
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İYİ Parti’de yeni küfür skandalı!
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