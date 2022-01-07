07 Ocak 2022, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı

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Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan cuma namazını Süleymaniye Camisi’nde kıldı

Son dakika haberi... Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı. Erdoğan'ın 2. Yeditepe Bienali'ne katılarak konuşma yapması bekleniyor.

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