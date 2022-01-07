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Son dakika: Türk komandosu ve özel harekat ekiplerinden PKK'ya Eren Kış-4 darbesi

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Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Son dakika: Türk komandosu ve özel harekat ekiplerinden PKK’ya Eren Kış-4 darbesi

Son dakika haberleri... Mehmetçik, Hakkari-Merkez ilçesi Oğul köyü kırsalında Eren Kış-4 Operasyonları gerçekleştirdi. Jandarma Komando ve JÖH birliklerince icra edilen operasyonda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri yurdun her köşesinde terör örgütlerine aman vermeden operasyonlarına devam ediyor.

EREN KIŞ-4 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçesi Oğul köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando ve JÖH birliklerince icra edilen operasyonda; 1 adet 14,5 mm Doçka Uçaksavar Silahı, 1 adet Bixi Silahı, 3 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 23 adet AK 47 Piyade Tüfeğine ait Şarjör, 1760 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 60 adet RPG 7 Roket mühimmatı, 3 adet Jeneratör, 14 adet Gaz Maskesi, 100 adet Küçük Boy Akü, 30 adet El Bombası Fünyesi, 1 adet Kuru Sıkı Tabanca, 1 adet El Telsizi, 2 adet El Bombası, çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.

Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.

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