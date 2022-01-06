İETT otobüsü durağa çarptı! Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberine göre: Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı.
Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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