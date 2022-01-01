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Yeni yılın ilk İETT kazası! Facianın eşiğinden dönüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2022 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022
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Yeni yılın ilk İETT kazası! Facianın eşiğinden dönüldü

Yıllardır kaza ve arıza haberleriyle gündemden düşmeyen İETT, yeni yılda da aynı sorunları yaşamaya devam ediyor. Son olarak Sultangazi'de, freni tutmadığı öne sürülen yolcu otobüsü kaldırımda asılı kaldı.

Olay, önceki gün akşam saat 20.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Peronlarında meydana geldi.

Park halindeki İETT otobüsünün iddiaya göre, freni boşaldı. Otobüs, park halindeki otomobillerin bulunduğu yola doğru ilerlemeye başladı.

Otobüs, kaldırımda asılı kaldı, facianın eşiğinden dönüldü.

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